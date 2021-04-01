拜登公佈2萬億美元基建計劃　形容「世紀一遇」投資機會

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-01 07:07

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日公佈一項涉款達2.3萬億美元基建投資方案，希望在未來8年重塑當地基建。他形容這是美國世紀一遇的投資，有助與中國競爭，但他提出為此向企業加稅的計劃則肯定面臨反對壓力。

拜登31日在匹茲堡（Pittsburgh）發表演說，指希望透過這個計劃為美國經濟成為全球最強、充滿活力而創意的經濟體，並為當地帶來數以百計薪金優厚的就業職位。他形容今次計劃的規模是當地建立州際公路和太空競賽以來最大，亦是二戰以來最大的就業投資。

他認為如果大家現在採取行動，在五十年後就會認為這是美國贏得未來的一刻。

拜登的基建計劃包括撥款6,210億美元重建國內道路、橋樑、公路與港口等基礎建設，當中包括投資1,740億美元於電動車市場，以2030年完成設立全國充電網絡為目標。

白宮計劃將撥款5,800億美元，用於加強美國製造業，當中耗資1,800億美元，升級美國大學和聯邦機構的研究基礎設施和實驗室。

拜登亦計劃撥款6,500億美元改善民眾家庭生活，建設高速寬頻網絡，支持農村水井和廢水處理系統，更換全國鉛管等。另外白宮擬撥款4,000億美元改善對老年人和殘疾人的護理方面。

另外華府同時計劃建設可持續發展住宅，支持美國製造業，加強國家電網，推出全國高速寬頻，大幅整修全國水利系統和確保有乾淨的飲用水。

麥康奈爾：基建計劃像木馬屠城

不過拜登的鴻圖大計涉款甚高，拜登希望向企業「開刀」，廢除前朝特朗普（Donald Trump）及共和黨國會議員通過的減稅優惠，將公司稅從目前的21%增至28%。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）認為，拜登的計劃將導致更多借貸，而且大幅加稅會影響全美國的經濟，形容該計劃像特洛伊木馬，因此認為自己很大機會投下反對票。