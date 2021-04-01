蘇彝士運河事件料令中俄成大贏家　凸顯一帶一路具優勢

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-01 15:56

蘇彝士運河堵塞事件引發舉世關注，分析稱事件影響深遠，反映必須要有一條國際航運的替代路線，而中國與俄羅斯將成大贏家，顯示出中國「一帶一路」倡議的重要性。

蘇彝士運河管理局發布的圖片顯示，台灣長榮海運的超大型貨輪「長賜號」（Ever Given）3月29日在蘇彝士運河上行駛，拖拉船在旁伴航。（AP）

今日俄羅斯電視台（RT）網站3月30日發表英國作家、政治和國際關係分析家福迪（Tom Fowdy）的分析文章稱，過去一周在蘇彝士運河發生的堵塞事件突顯了國際航運替代路線的必要性，而中國和俄羅斯在這方面處於有利位置。

文章的標題是《蘇彝士運河堵塞可能永遠改變航運，中國和俄羅斯將成為贏家》。文章指出，雖然蘇彝士運河被堵的時間相對較短，但其帶來的後果將持續很長一段時間，這將對中國和俄羅斯起到推動作用，這兩個國家都在引入新的跨歐亞大陸貨運路線。

台灣長榮超大型貨輪擱淺造成蘇彝士運河大堵塞（點擊查看大圖）：

第一個是中國的「一帶一路」倡議，已經在全球多個大洲建設新的港口、鐵路和公路，所有這些都在改變物流格局。其中最強大的成就之一是啓動了多條中歐鐵路線路，新的貨運列車可以從中國城市直接運輸貨物至歐亞大陸其它地區。

這個項目有兩條主要的鐵路動脈：一條穿越俄羅斯到達歐洲，並延伸到各個國家；另一條穿過中亞，經過土耳其，延伸到巴爾幹半島，終點是布拉格。

這些運輸線路大大縮短了貨物在歐亞大陸的運輸時間，加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，貨運量已升至歷史最高水平。

第二個是俄羅斯穿越北極地區的北海航線（Northern Sea Route），這條航線穿過俄羅斯的專屬經濟區，可以從歐亞大陸的一端直達另一端。

俄羅斯正投入大量資金建設基礎設施建設和建造破冰船，並稱北海航線是規避蘇彝士運河風險的明智選擇。