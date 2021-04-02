特朗普暗示或在2024年再度競選美國總統　希望拜登身體健康

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-04-02 07:19

美國前總統特朗普（Donald Trump）在2020年大選競逐連任失敗後，他會否在2024年捲土重來備受外界關注。他近日暗示不排除這個可能。

《紐約郵報》3月31日報道，特朗普接受二媳婦拉拉（Lara Trump）的《The Right View》節目訪問時，被問到大家是否有希望看到他特朗普在2024年再次參與競選。特朗普回應指大家可以抱有希望，強調大家都愛美國，但他認為大家對國家虧欠太多，但現在是必須幫助國家的時候。

特朗普曾表示，自己可能再次舉行大型造勢集會。拉拉談及這個問題時，特朗普稱考慮在不久將來舉辦，令大家都知道未來是有希望。

特朗普在1月卸任後，於2月出席保守派政治行動會議（CPAC）時，亦曾暗示可能參加2024年大選，稱「我可能會決定第三次去擊敗他們（指民主黨）。」

另外除了大選，特朗普在訪問中談及多個話題，包括他在大選的競爭對手、現任總統拜登（Joe Biden），指大家目睹對方在上任65後首度舉行記者會前夕所發生的一切，包括在登上空軍一號時多次絆倒的場面。他認為大家會拭目以待之後的發展，但同時希望對方身體健康，為了國家而一切安好。

特朗普離開白宮後，3月9日首次在紐約現身：