一分鐘看世界｜阿斯利康疫苗血栓風波、永續普京、朝鮮不參加奧運

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-07 07:00

今天是4月7日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

阿斯利康疫苗與血栓有關？

歐洲藥品管理局高層官員卡瓦萊里接受意大利報章訪問時表示，阿斯利康（AstraZeneca）疫苗與血栓有關連，目前不知道原因，英國也傳出政府擬限制30歲以下人士接種此疫苗的消息。民眾接種新冠疫苗後，出現血栓症狀的風險究竟有多高……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

普京可再競選2任

俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，美國稱已要求俄方解釋其在烏克蘭邊境的軍事舉動，另一邊廂，現任總統普京正式簽署法案，令他在2024年任期完結後，可再競選多2任，即總統限期最多到2036年。法案本來是說明俄羅斯總統只能當兩屆，為何普京能夠不受此限……（點擊了解更多）

圖為3月21日，俄羅斯總統普京正在西伯利亞休假。（Reuters）

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+ 2 + 2 + 2

朝鮮不參加東京奧運

朝鮮4月6日公布因新冠肺炎疫情而不參加7月舉行的東京奧運後，引來各方推測背後原因，據日本媒體報道，日本官員認為可能與政治因素有關。平壤政府過去曾多次抵制奧運，包括在1964年、即對上一次的東京奧運，朝鮮臨時退賽，以示不滿國際體育組織處罰朝鮮選手……（點擊了解更多）

朝鮮4月6日宣布不參加東京奧運。圖為3月31日，鏡頭下的東京一景，顯示東京奧運的宣傳旗幟整齊地排列在一面牆上。（AP）

約旦宮廷政變

約旦王室傳出發生疑似「宮廷政變」，多人被捕，前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）一度發布影片自稱遭軟禁在家後，4月5日改為承諾效忠國王阿卜杜拉二世。約旦政治在一眾中東國家向來相對穩定，突然傳出發生未遂政變，惹來國際社會關注，王室內部情形更是引起外界好奇......（點擊了解更多）

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+ 6 + 6 + 6

首爾釜山市長選舉

韓國總統文在寅任期只餘一年，朝野進入大選備戰，首爾釜山將在4月7日舉行市長選舉，成為兩兵相接前哨站。受炒地醜聞等影響，執政黨在這兩場市長補選戰的情況並不樂觀......（點擊了解更多）

圖為3月25日，首爾市市長國民力量黨候選人吳世勳正前往拉票。（Reuters）

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