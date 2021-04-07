韓國兩市長及地方議會議員補選投票進行中　執政黨選情難樂觀

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-07 12:25

韓國地方議會議員以及地方政府首長再補選，投票已在全國21個地區的3459處票站開始。票站開放時間為當地時間早上6時至晚上8時（香港時間早上5時至晚上7時）。

選前1周是冷靜期，此前最後一次民調結果顯示，包括首都在內的指標城市中，執政共同民主黨正處於劣勢。在首爾市，最大在野黨國民力量黨候選人吳世勳以50.5%支持率，遠超執政共同民主黨候選人朴映宣的28.2%。兩者相差多達22.3個百分點。

在其他指標城市如釜山市、蔚山市、慶尚南道等同樣是由國民力量黨領先。

釜山市長執政黨候選人金榮春一開始已大幅落後反對黨候選人朴亨埈，根本不是朴的對手。

上述2個民意調查由Korea Research International、益普索（Ipsos）及Hankook Research進行。

曾任首爾市長的朴元淳以及曾任釜山市長的吳巨敦，分別捲入性騷擾醜聞。朴元淳2020年9月10日被發現自殺身亡，吳巨敦2020年4月23日辭職。兩人都是共同民主黨成員。

韓國總統文在寅與夫人金正淑在4月2日在首爾提早提票。韓國地方「四七補選」4月7日舉行，提早投票在2日至3日進行。(AP)

目前總統文在寅的支持率已跌至34.3%低點。過去1年來韓國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未見明顯紓緩，加上文在寅大力推動的壓抑樓價政策失敗，此外韓國國有企業「韓國土地住宅公社」（Korea Land and Housing Corporation，LH）爆出炒賣土地醜聞，文在寅的妻舅亦被指通過囤地獲得巨額保償金，亦令這位總統民望「插水」。

那些進行選舉的城市佔全國人口四分之一，如是次選舉失利，將為文在寅加大公營機構招聘以及增加財政預算的政策造成障礙、他在其單一5年任期結束前，亦將提前變成「跛腳鴨」，此外就是2022年韓國舉行總統大選，共同民主黨或無法保住執政地位。