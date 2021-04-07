緬甸示威再有至少7人死亡　仰光中資工廠起火

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路透社4月7日報道，緬甸安全部隊當日向反對軍方政變的示威者開槍，導致7人死亡、數人受傷。仰光一間中資工廠同日起火。當地有社運人士焚燒中國國旗。

緬甸政變：圖為4月7日，緬甸仰光一間工廠起火，消防員正在救火。（Reuters）

中資製衣廠起火

路透社7日引述消防部門及當地傳媒報道，仰光一間名為JOC的中資製衣廠當日起火，沒有傷亡報告。中國環球電視網（CGTN）7日指，涉事工廠在清晨5時35分起火，火勢於早上6時55分被救熄。工廠職員稱，事件可能由縱火引起，因為事發時入口首先起火，附近有汽油味傳出。廠方估計，損失約為800萬人民幣。

路透社7日表示，Facebook上的照片顯示，仰光有社運人士焚燒中國國旗。

路透社引述一名居民稱，安全部隊7日在吉靈廟縣（Kale，暫譯）對示威者開槍，他指有目擊者向他提供此消息，並拍下5具遺體的照片。

緬甸獨立新聞社（Mizzima）與 《伊洛瓦底報》（Irrawaddy）報道，當地有5人被殺，數人受傷。今日緬甸網站（Myanmar Now）之後指，2名示威者在仰光附近的勃固（Bago）被殺。

國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）7日發聲明指，公民抗命運動是一種破壞國家的行動。

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