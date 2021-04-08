一分鐘看世界｜耶倫倡全球最低企業稅率、多國失控疫情、韓國選舉

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-08 07:00

今天是4月8日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

耶倫倡設全球最低企業稅率

美國財長耶倫表示正與二十國集團國家合作，商定全球最低企業稅率，隨即引來德國、法國等表態支持。多國倡導「全球企業最低稅率」，目的是打擊跨國企業把利潤轉移至避稅天堂的現象，但自然也會有持保留態度的國家，例如是推行低稅率的愛爾蘭。事實上，各國要就具體稅率達成共識，也會是棘手問題……（點擊了解更多）

圖為2020年12月1日，當時已獲提名擔任美國財長的耶倫，在美國達拉華州威爾明頓發表講話。（Reuters）

多國失控疫情

香港疫情漸趨緩和，但全球多國仍面臨失控疫情：印度的群體免疫「神話破滅」、巴西情況升溫遭形容為「生物核災」、日本大阪單日確診創新高下要改變奧運聖火傳遞計劃，即使是接種疫苗速度領先其他國家、逾3分1人口已施打疫苗的智利，卻也見疫情反彈，究竟出現了什麼漏洞……（點擊了解更多）

圖為3月18日，智利首都聖地牙哥。由於再度封城人民不可無故外出，軍人在街上截查車輛，以詢問外出原因。（Reuters）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

首爾釜山市長選舉

韓國舉行地方補選。最大在野黨國民力量於首爾市和釜山市的市長選舉雙雙取得壓倒勝利。這一年來的首爾房地產亂象、釜山經濟振興計劃強差人意，社會問題成為共同民主黨的催命符，來年總統大選迫近，文在寅所代表的進步派，政治口號似乎變成選舉失利的毒藥……（點擊了解更多）

2021年4月7日首爾舉行市長補選，圖為在野黨國民力量的吳世勳在拉票期間與首爾市民合照。（AP）

伊朗問題談判

英國、法國、德國、中國和俄羅斯代表與伊朗代表開會，討論美國和伊朗恢復履行核協議議題，歐盟代表形容會議具建設性，但在另一邊廂，一艘伊朗貨輪在紅海遇襲，以色列被指發動這次襲擊，並於襲擊後通知美國......（點擊了解更多）

伊朗船隻「薩維茲號」在紅海遇襲。圖為2020年10月1日，衛星對「薩維茲號」進行拍攝。（AP）

約旦危機告一段落

約旦前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）被指圖謀煽動叛亂。國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）首次回應事件，指對事情感到憤怒和痛苦，煽動叛亂的圖謀已經被粉碎......（點擊了解更多）

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