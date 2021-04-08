拜登新政｜美國財政部稅改計劃報告7大重點

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-08 20:30

美國財政部4月7日發布一份17頁的稅改計劃報告，這可能會成為美國政府官員和美國國會議員未來數月推動國會通過收支總提案的路線圖。

根據美國財政部公佈的稅改計劃報告顯示，美國將着重於取消離岸投資激勵措施、減少利潤轉移、反擊公司稅領域競爭，並為清潔能源生產提供稅收優惠政策。

美國財政部透露，這項稅收計劃將會為美國帶回約2萬億美元的公司利潤，其中約有7,000億美元的聯邦收入來源於中止那些鼓勵轉移利潤至海外的措施。預計企業未來15年的稅收計劃將為美國帶來約25萬億美元。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，「我們的稅收已經達到二三十年來最低水平，而且隨着稅收繼續下降，我們投資道路、橋樑、寬帶和研發的資金也會越來越少，通過選擇在稅收上競爭，我們忽略了在工人技術、基礎設施實力上的競爭。這是事與願違的競爭，這就是為什麼我們要提出這項『美國製造』稅收計劃的原因，它會改變整個遊戲。」

耶倫公佈企業加稅計劃細節。（Getty）

美國財政部公布的稅改計劃報告概括以下7條內容：

1、提升美國企業收入稅率至28%；

2、加強美國跨國公司的全球最低稅率；

3、通過鼓勵全球範圍內接受更高的最低稅率，減少外國司法管轄區維持超低公司稅率的動力；

4、對利潤豐厚但應稅收入很少的大公司，適用賬面收入徵收15％的最低稅率；

5、對於目前激勵措施獎勵無形資產超額利潤的缺陷進行調整，並對新的研發投入給予更慷慨的激勵；

6、通過鼓勵清潔能源生產代替化石燃料補貼；

7、加強執法以解決企業避稅問題。

總而言之，這項稅改計劃將在15年間帶來大約2.5萬億美元額外稅收，從而可支持美國總統拜登（Joe Biden）旨在投向基礎設施、綠色投資及社會福利等領域的8年財政支出計劃。