緬甸政變｜「最帥和尚」被捕　反政變知名男模在父母家遭帶走

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-08 16:28

緬甸知名男模Paing Takhon近日積極參加反政變示威活動，更公開呼籲國際聲援緬甸人民，成為緬甸軍方通緝的100多位名人之一。Paing Takhon於8日凌晨在仰光的父母家中被捕。

BBC報道，Paing Takhon的姐妹Thi Thi Lwin表示，當地時間8日凌晨5左右，約50名軍人和8輛軍用卡車到場逮捕Paing Takhon。有消息人士透露，Paing Takhon是在位於仰光北達貢區的父母家中被帶走。

消息人士指出，Paing Takhon近日身心狀況很差，甚至沒法站穩或是走路，但是他並不怕，已經做好最壞準備。

24歲、身高188厘米的Paing Takhon身兼歌手、演員、模特兒等多重身分，今年元旦發願剃髮修行10天，照片曝光獲得「地表最帥和尚」稱號，有着超高顏值和壯碩身材，在IG上擁有超過100萬粉絲，但IG和臉書帳號目前都已被封鎖，無法觀看。

更多Paing Takhon相片：

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緬甸軍方2月1日發動政變以來，全國發起大規模抗議活動，軍方已通緝逾100名名人、網紅和記者等，連知名的喜劇演員Zarganar也在6日被捕。

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