緬甸政變｜「最帥和尚」被捕　反政變知名男模Paing Takhon遭帶走

即時國際
撰文：
最後更新日期：

緬甸知名男模Paing Takhon近日積極參加反政變示威活動，更公開呼籲國際聲援緬甸人民，成為緬甸軍方通緝的100多位名人之一。Paing Takhon於8日凌晨在仰光的父母家中被捕。

↓緬甸軍方通緝多位名人，並在國營報章刊登名單↓

BBC報道，Paing Takhon的姐妹Thi Thi Lwin表示，當地時間8日凌晨5左右，約50名軍人和8輛軍用車到場逮捕Paing Takhon。有消息人士透露，Paing Takhon是在位於仰光北達貢區的父母家中被帶走。

消息人士指出，Paing Takhon近日身心狀況很差，甚至沒法站穩或是走路，但是他並不怕，已經做好最壞準備。

24歲、身高188厘米的Paing Takhon身兼歌手、演員、模特兒等多重身分，今年元旦發願剃髮修行10天，照片曝光獲得「地表最帥和尚」稱號，有着超高顏值和壯碩身材，在IG上擁有超過100萬粉絲，但IG和臉書帳號目前都已被封鎖，無法觀看。

更多Paing Takhon相片：

+12
+12
+12

緬甸軍方2月1日發動政變以來，全國發起大規模抗議活動，軍方已通緝逾100名名人、網紅和記者等，連知名的喜劇演員Zarganar也在6日被捕。

緬甸政變｜醫學生遭警開3槍亡　母哭訴別把他們當成中國華人
緬甸駐英大使稱被禁入館僵局持續　覺扎敏稱有人發動政變佔據
緬甸示威再有至少13人死亡　仰光中資工廠起火　市內出現小型爆炸
王毅：中國將繼續以自己方式與緬甸各方保持溝通　全力勸和促談
緬甸教大學生憂斷網　冀押後考試遭教授拒絕　教大：事後已協助
緬甸局勢｜緬甸傳媒：停火聲明形同虛設　軍方加強進攻同盟軍
緬甸驚現顏值超高和尚　身高188cm擁結實腹肌　真正身份大有來頭
亞洲三大帥氣和尚！188cm男模撞臉水行俠　泰國爆肌男剃光頭Man爆

延伸閱讀：

健康惡化！納瓦尼在獄中患椎間盤突出 四肢失去知覺

愛國者遊戲？貝爾法斯特「保皇黨暴動」北愛鬥爭的重返

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。