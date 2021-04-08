外媒指哈薩克頻發生反華抗議活動　中國反駁：惡意炒作

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-08 17:36

中國商務部新聞發言人高峰在4月8日下午舉行的例行新聞發佈會上，就近期西方媒體關於「哈薩克發生抗議中國活動」的報道予以反駁，他批評是一小撮人持續惡意炒作。

北京方面強調與哈薩克在「一帶一路」等領域的合作。圖為2020年9月12日，哈薩克總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev，右）在首都努爾蘇丹與中國外交部長王毅舉行會晤。（新華社）

高峰稱，中方已關注到相關報道，所謂反中國的抗議活動實際是一小撮人的持續惡意炒作，所謂「批評人士」的言論與事實不符，別有用心。

他又強調中哈是永久全面戰略夥伴關係，哈薩克斯坦是共建「一帶一路」的首倡之地。

中國駐哈薩克大使張霄近日接受哈薩克「哈巴爾」國家電視台《七天》欄目採訪時表示，近年來，在「一帶一路」和「光明之路」新經濟政策戰略對接框架下，雙方共同啓動一系列投資與產能合作項目，有力提升哈工業化水平、增加就業崗位。

美國媒體「美國之音」4月3日報道，哈薩克3月27日爆發新的反中國抗議活動。在第一大城市阿拉木圖的哈薩克國家科學院前的廣場上，大約兩、三百名民眾舉行集會，抗議中國擴張和中國移民。報道指，這次活動的其他訴求還有抗議中國威脅，呼籲當局禁止向中國出售和出租包括農業耕地在內的所有類型土地，又呼籲當局禁止中國向哈薩克搬遷50多家工廠，以及停止向中國借債等。