菲臘親王逝世享壽99歲　英國數地將鳴炮41響致意｜持續更新

撰文： 成依華 何文翰 許懿安 楊倩 梁凱怡 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-10 18:35

英國白金漢宮4月9日宣布，菲臘親王（Prince Philip）早上在溫莎堡（Windsor Castle）安詳離世，終年99歲。菲臘親王與英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的婚姻長達73年。 白金漢宮在聲明指「女王陞下深感悲傷地宣布，她心愛的丈夫菲臘親王殿下逝世。」聲明又稱「親王殿下今天早上在溫莎堡安詳離世，進一步公告將在適當時候發布。王室與世界各地民眾一起哀悼他。」

英國白金漢宮職員4月9日在鐵閘外掛上告示，宣告菲臘親王的死訊（AP）

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【18:30】菲臘親王的兒子愛德華王子（Prince Edward）早上坐車抵達溫莎堡。

【17:18】在澳洲國會外，有悼念菲臘親王的鳴炮儀式舉行，一共鳴炮41發致意。澳洲為英聯邦國家之一。

澳洲4月10日舉行悼念菲臘親王的鳴炮儀式（AP）

【16:45】英國傳媒報道，哈里王子若回國出席菲臘親王的葬禮，抵達英國後要起碼隔離5天。目前英國規定來自美國的旅客入境後隔離10天，若到達後5日的病毒檢測結果呈陰性，可以提早結束隔離。

報道又指出，哈里王子也有可能透過申請外交豁免，獲准無需隔離。

習近平致唁電

【15:10】中國國家主席習近平和夫人彭麗媛向英女王伊利沙伯二世致唁電。

【11:45】英國防部稱，在香港時間下午7時，倫敦、愛丁堡、卡迪夫及貝爾法斯特敬禮炮台將鳴炮41發致意。英國軍艦「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）及「鑽石」號（HMS Diamond）亦會鳴炮，對二戰期間曾於海軍服役的菲臘親王致意。英女王2011年對他授予海大臣的職銜，以慶祝他90歲生辰。

直布羅陀、德文港及樸次茅斯都場舉行相同的儀式。

有關安排會在電視及網上直播，政府鼓勵公眾留家觀看。

【11:41】英國時間9日下午6時，西敏寺鳴鐘99響，對他的離去表示哀悼。

【11:40】英女王在英國時間9日通過白金漢宮發表丈夫的死訊，稱深感悲痛。她稱王室家庭成員與世界各地民眾哀悼他的離去。

【10:20】菲臘親王去世後，查理斯王子在英國時間9日下午，前往溫莎堡探望英女王。這是發生在菲臘親王去世後數小時後。

【09:00】香港青年獎勵計劃（AYP）4月9日在Facebook發文，稱永遠懷念計劃創辦人愛丁堡公爵菲臘親王。它原稱愛丁堡公爵獎勵計劃（The Duke of Edinburgh's Award），由菲臘親王在1956年創立。

【08:00】英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）4月9日在Twitter上發文悼念。

Tonight we lowered the Union Flag in Beijing to mark the death of The Duke of Edinburgh. HRH The Prince Philip dedicated his life to selfless public duty & supporting HM The Queen. In 1986 they explored China on a 6 day tour, helping to strengthen ties between our two countries pic.twitter.com/ArcuTWyUGC — Caroline Wilson (@CWilson_FCDO) April 9, 2021

她還給這段文字配上了兩張菲利普親王和英國女王伊麗莎白二世當時訪華的照片。

吳若蘭在微博上也寫道：「這是一個極其悲傷的時刻，也是紀念一個非凡的人的時刻。作為在位時間最長的英國皇室君主配偶，菲利普親王將其一生無私奉獻給了公共事業和對女王陛下的支持。1986年，菲利普親王曾陪同英女王進行了為期6天的中國訪問，為加強英中兩國聯繫起到重要作用。」

【05:45】查理斯王子向父親菲臘親王表示敬意，稱他的「能量驚人」。查理斯告訴英國廣播公司（BBC）父親非常擅長指導人如何處事，而且：「他在支持我母親方面的能量驚人，並且做了這麼長時間...我認為他所作的，成就驚人。」

【05:30】美國總統拜登向已故的菲臘親王表示敬意，並表示：「他的影響不僅通過他的家人、也將通過他所塑造的慈善事業繼續存在。」

【02:22】《太陽報》報道，查理斯王子探望英女王之後離開溫莎堡。

【01:02】為了避免公眾聚集，白金漢宮呼籲民眾不要前來獻花，反而鼓勵他們捐款到慈善機構。王室於網站開設頁面，供民眾留言悼念。

【00:40】哈里王子和妻子梅根在二人創辦的非營利組織Archewell 網站首頁向菲臘親王表示敬意，稱感謝他的貢獻，稱會深深懷念他。

【23:45】英國《鏡報》披露治喪細節指，於聖喬治教堂舉行菲臘親王喪禮意味限制了送葬人數最多30人。葬禮安排代號為Forth Bridge，即聯合國教科文組織列爲世界遺產、位於愛丁堡的「福夫橋」為代號。所有官方旗幟都會下半旗，直到葬禮翌日早上8點。

【22:55】德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，菲臘親王離世令她感到非常悲傷，「他與德國的友誼、他的直率與責任感，不會被忘記。」

葬禮不以國葬形式舉行

【22:01】英國紋章院（College of Arms）公布，菲臘親王的葬禮不會是國葬形式，也不會在葬禮前讓公眾吊唁，安排會符合抗疫措施。在葬禮舉行前，菲臘親王的遺體將繼續在溫莎堡。

【21:55】英國民眾紛紛前往溫莎堡外獻花。

小布殊談菲臘親王

【21:14】美國前總統小布殊（George W. Bush）表示，菲臘親王有尊嚴地代表了英國，為國家提供無窮的力量與支持，「勞拉（Laura，即小布殊太太）與我很幸運，有幸曾在他身邊感受他的魅力與機智，我們都知道大家會多麼想念他。」

【20:31】印度總理莫迪（Narendra Modi）在Twitter發文，讚揚菲臘親王過去在軍隊有傑出事業，並在許多社區服務計劃中走在前線，他稱「願他的靈魂安息」。

My thoughts are with the British people and the Royal Family on the passing away of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He had a distinguished career in the military and was at the forefront of many community service initiatives. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2021

【20:15】新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，菲臘親王將被深深地銘記。她讚揚菲臘親王通過愛丁堡公爵的Hillary Award，對眾多新西蘭年輕人提供鼓勵。

【19:50】英國白金漢宮下半旗，為菲臘親王的離世致哀。

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英國將啟動「福斯橋行動」

【19:35】隨着菲臘親王仙遊，英國將展開早已準備好的應對方案，名為福斯橋行動（Operation Forth Bridge，或稱「福夫橋」）。

菲臘親王（右）與英女王（左）2012年5月9日到國會（Reuters）

【19:29】首相約翰遜發表公開講話，他指今天與女王一起哀悼菲臘親王。他表示，菲臘親王贏得數代人的喜愛，他引領君主政體，令它仍然作為英國生活中極其重要的制度。

【19:20】英國廣播公司（BBC）指，首相約翰遜（Boris Johnson）將發表聲明。

【19:04】菲臘親王今年較早前曾住院接受治療。他在2月16日因身體不適入住愛德華七世醫院，並在3月1日轉至聖巴塞羅繆醫院，治療早已存在的心臟問題，在手術後，他轉回入住愛德華七世醫院，之後在3月16日出院返回溫莎堡。

菲臘親王2021年3月16日出院後坐車返回溫莎堡（AP）

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