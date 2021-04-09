菲臘親王逝世終年99歲　於英國溫莎堡安詳離世｜持續更新

撰文： 成依華 何文翰 許懿安 最後更新日期： 2021-04-09 19:44

英國白金漢宮4月9日宣布，菲臘親王（Prince Philip）早上在溫莎堡（Windsor Castle）安詳離世，終年99歲。菲臘親王與英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的婚姻長達73年。 白金漢宮在聲明指「女王陞下深感悲傷地宣布，她心愛的丈夫、菲臘親王殿下逝世。」聲明又稱「親王殿下今天早上在溫莎堡安詳離世，進一步公告將在適當時候發布。 王室與世界各地民眾一起哀悼他的逝世。」

【19:35】隨着菲臘親王仙遊，英國將展開早已準備好的應對方案，名為福斯橋行動（Operation Forth Bridge，或稱「福夫橋」）。

【19:29】首相約翰遜發表公開講話，他指今天與女王一起哀悼菲臘親王。他表示，菲臘親王贏得數代人的喜愛，他引領君主政體，令它仍然作為英國生活中極其重要的制度。

【19:20】英國廣播公司（BBC）指，首相約翰遜（Boris Johnson）將發表聲明。

菲臘親王：英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王於2021年4月9日逝世。（Getty Images）

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菲臘親王之前在2月16日因身體不適入住愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital），並在3月1日轉至聖巴塞羅繆醫院（St. Bartholomew's Hospital），以治療早已存在的心臟問題，在手術後，他轉回入住愛德華七世醫院，之後出院返回溫莎堡。

菲臘親王2021年3月16日出院後坐車返回溫莎堡（AP）

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