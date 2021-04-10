日印擬4月下旬舉行2+2會談　為菅義偉月底訪問鋪路

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-10 18:05

日本和印度傳4月舉行外長及防長「2+2」會談，並且將為4月底的日本首相菅義偉訪印做鋪墊。

據《讀賣新聞》、朝日電視台等日媒4月9日報道，日本、印度兩國政府決定4月下旬在東京舉行外長及防長「2+2」會談。估計會談將涉中國議題，就加強合作以實現「自由開放的印度太平洋」而達成共識。

據報道，日本首相菅義偉擬從4月底開始訪問印度，此次「2+2」會談也有事先確認雙方在安保領域合作的意圖。

日本首相菅義偉將於4月先後訪問美國和印度。圖為2021年3月16日，菅義偉（中）在東京國立國際醫療研究中心接種新冠肺炎疫苗為出訪做準備。（AP）

報道稱，日印「2+2」會談大概率會安排在4月24日至25日舉行。日本方面由外相茂木敏充、防衛相岸信夫參加，印度方面由外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和防長辛格（Rajnath Singh）出席。這是兩國政府自2019年11月以來第2次舉行「2+2」會談。

日印於2020年簽署《相互提供物資與勞務協定》（ACSA），使自衞隊與印度軍隊可以相互提供糧食和燃料等。兩國針對中國加強了安全保障領域的關係。

報道還稱，此次「2+2」會談可能會就擴大自衞隊與印軍的聯合演習、實施防衞裝備品方面技術合作、促進防衞領域人才交流等達成一致。

《讀賣新聞》還在4月5日報道稱，日本和德國政府決定於5月中旬舉行外長和防長「2+2」線上視像會議，這也將是雙方首次舉行「2+2」會談。雙方將圍繞實現「自由開放的印度太平洋」以及安全領域的合作進行討論。

《讀賣新聞》還特別提到，日德「2+2」會談上將討論有關中國的議題。