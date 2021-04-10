印度疫情丨單日增14.5萬確診本周5度創新高　重災區考慮全面封城

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-10 22:09

印度衞生部網站4月10日顯示，境內過去24小時新增145,384宗新冠肺炎（COVID-19）確診個案，再創單日新高。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）是印度疫情最嚴重的地方，當地9日晚上起實施周末封城，邦政府稱若然新病例繼續上升、病床耗盡，將只能全面封城。

衞生部數據顯示，截至當地時間4月10日早上8時，印度新增145,384宗確診個案，是本周第5度打破單日確診個案記錄，累計個案增至13,205,926宗。死亡個案同日新增794宗，是自2020年10月18日起最多人病逝的一天，累計個案增至168,436宗。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月10日印度一名醫療工作人員在醫院為民眾接種疫苗（AP）

疫情重災區馬哈拉施特拉邦4月9日晚上8時至12日上午7時期間，實施周末封城，禁止5人或以上的聚會。商場、餐廳、酒吧和宗教場所都會關門。政府會在周末封城期間實施宵禁，時間為每晚8時至翌日上午7時。

邦衞生部長托普（Rajesh Tope）9日說，他不支持全面封城，但現實令他不得不考慮，他說：「假如確診個案繼續上升，而我們的病床已經耗盡，我們將沒有選擇，只能實施（全面）封城。」