一分鐘看世界｜消費券面面觀、亞馬遜vs工會、菲臘親王時代落幕

今天是4月12日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
亞太各地消費劵比較
香港政府準備推出消費券刺激經濟，鄰近地區如澳門、台灣和新加坡早前就已經推出類似措施，推動本地消費。在港人享有這種福利前，先了解這些地區消費券計劃的特色……（點擊了解更多）
政府將發放5,000元電子消費券，選定四個儲值支付工具協助推行，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。（張浩維攝 / 資料圖片）
亞馬遜工會之路崎嶇難行
美國亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）亞拉巴馬州（Alabama）貝瑟默（Bessemer）貨倉的員工4月9日就成立工會一事投票，即使總統拜登（Joe Biden）表態支持成立工會，惟最終投票結果仍然事與願違，無法為當地式微的工會文化起死回生。有投反對票的員工認為，工會所帶來的實質好處不大……（點擊了解更多）
亞馬遜公司：圖為3月22日，美國洛杉磯一名示威者打扮成修女，支持亞拉巴馬州亞馬遜公司員工成立工會。（Reuters）
俄羅斯與烏克蘭衝突一觸即發？
烏克蘭最近就東部地區問題與鄰國俄羅斯關係緊張。克里姆林宮指烏克蘭或爆發內戰，威脅俄國安全，有傳媒認為，俄國在烏克蘭邊境地區加強軍力或是向美國拜登政府「試水溫」，指各方都有不同盤算。
而烏克蘭總統澤連斯基就在這個時候訪問土耳其，獲總統埃爾多安力撐，後者不但表明支持烏克蘭加入北約，更指安卡拉隨時支援基輔政府。外界憂慮這次俄烏糾紛或演變成軍事衝突，但俄羅斯方面就似乎大派定心丸……（點擊了解更多）
圖為2021年4月8日，烏克蘭總統澤連斯基到訪衝突地區與軍人握手。（美聯社）
菲臘親王99年不平凡人生的終結
英女王伊利沙伯二世丈夫、愛丁堡公爵菲臘親王在4月9日逝世，終年99歲。受到防疫措施影響，他的喪禮不會以國葬形式舉行，而首相約翰遜都不會出席，務求讓更多王室成員參加，包括身在美國的哈里王子。
有王室專家形容，菲臘親王的離世是「一個時代的終結」。回顧他的一生，他與英女王結婚超過七十載，期間經歷王室多宗起起跌跌。除此之外，菲臘親王本身的言論和緋聞亦成為不少人的話題，另外他生前亦多次在香港留下足跡……（點擊了解更多）
↓更多菲臘親王的相片，請點擊放大觀看：
相關圖輯：菲臘親王2019年12月20日也曾住院觀察，之後出院回桑德林漢姆莊園休養及過聖誕（點圖放大瀏覽）↓
編輯精選
新冠疫苗｜以色列研究：南非變種病毒可突破BioNTech疫苗防線
BNO｜英國新指引准配偶子女分開申請 獲簽證後新結交伴侶可留英
必看話題文章
Pornhub踩過界邀AV女優宣傳可持續發展 用性包裝令環保不無聊？
冷血韓男溝女食檸檬 假扮送貨員屠殺3母女 道歉面無表情更心寒
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。