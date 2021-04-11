美國機智號火星直升機因潛在技術問題推遲首飛

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-11 18:28

美國的火星直升機因測試時發現潛在技術問題，美國太空總署（NASA）4月10日表示，會推遲原定於11日進行的首次飛行。

太空總署10日稱，「機智號」直升機（Ingenuity Mars Helicopter）9日進行機翼高速旋轉測試，直升機電腦從飛行前模式轉為飛行模式期間，系統發現出現問題並提前終止測試。直升機最終「安然無恙」，控制人員將分析資料，找出問題原因，首飛時間至少推遲至14日。

↓「機智號」4月8日進行慢速旋轉測試

「毅力號」火星探測器2月18日攜「機智號」直升機登陸火星。「機智號」重量約1.8公斤，有4片旋翼，由太陽能電池板為鋰電池充電，每個火星日可飛行一次，每次持續90秒，飛行距離最長300米，飛行高度最高5米。

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如果成功首飛，「機智號」將成為首架在其他行星飛行的直升機。它的使命是驗證在火星大氣層飛行所需要的技術，為研發機械人或人類探索火星時攜帶的先進飛行器打下基礎。

按照計劃，「機智號」將在火星自主飛行。由於火星大氣比地球稀薄得多，密度不足1%，對「機智號」飛行構成挑戰。相比在地球飛行，「機智號」機翼在火星需要以高得多的速度旋轉。

太空總署計劃一個月內讓「機智號」飛行多次，其中首飛持續20至30秒，拍攝「毅力」號火星車的照片。