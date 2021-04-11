印度建造首個電動汽車電池廠

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-11 20:36

印度鋼鐵大亨金達爾（Sajjan Jindal）的女婿維漢達（Vikram Handa）正在建設該國首家電動汽車電池製造工廠，以幫助減少印度對中國電池的依賴。

中國媒體TechWeb4月9日報道，去年8月，漢達在印度南部的Karnataka成立了Epsilon Advanced Materials Pvt——印度第一家鋰離子電池零部件製造商，計劃在未來幾年斥資600億盧比，建設將煤焦油轉化為電動汽車電池石墨陽極材料的工廠。

預計到2030年生產10萬噸合成石墨陽極材料，約佔全球預計需求的10% 。

石墨陽極材料可充當鋰離子電池的負極，它佔電池組件成本的四分之一。中國生產的陽極材料佔全球供應量的80%以上，從包括印度在內的國家進口原材料。通過在印度生產陽極材料，漢達的目標是將這個南亞國家從電池礦產中心轉變為電池材料中心。

漢達表示：「我對未來十年印度電池領域的發展前景相當樂觀。在未來兩到三年內，將會有大量資金進入這個領域。他認為印度在當地生產電動汽車電池的空間很大，因為它可以更容易獲得原材料，政府出台了200億美元的製造激勵計劃，且需求前景也在不斷改善。

印度目前已經有幾家電池組裝廠，但還沒有電池製造商。彙總的數據顯示，電動汽車約佔中國汽車年銷量的5%，而印度還不到1%。漢達説：「印度非常依賴來自中國的電池，如果這種情況繼續持續，我們的成本結構永遠也無法真正降下來。」並且他表示印度已經擁有製造這種電池所需的專業技術，和豐富的原材料，比如鋁、銅、電解質和鎳等。

另外，幾家印度汽車製造商已經開始生產或宣布了生產電動汽車的計劃，還有特斯拉據説已經選擇了卡納塔克邦建設第一家工廠。

印度最大的汽車製造商之一Mahindra&Mahindra表示，隨着價格下降以及基礎設施和技術的改善，電動汽車在印度的銷量預計將在本世紀末超過耗油量較大的汽車，因此國內供應將變得至關重要。

印度交通部長尼廷·加德卡里(Nitin Gadkari)在3月份承諾，將「很快」宣佈一項全面的電池政策。漢達説，Epsilon始終在與大約8家公司進行談判，這些公司計劃在政府的陽極供應項目下競標。

漢達堅信印度市場將會蓬勃發展，他們也將佔據先發優勢。