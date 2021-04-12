在希臘做新聞　危險的營生　兇徒行刑式槍殺名記者震撼全歐

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-12 08:03

希臘發生一宗震撼全國的兇殺案，一位專門報道罪案新聞的記者卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz），9日在被2名騎電單車的槍手開槍擊斃，死狀慘烈。希臘自2010年起，涉及記者媒體從業員的暴力事件增加，對國家自由的基礎造成衝擊。

驗屍結果顯示卡拉瓦茲受襲時身中至少6槍。警方接報到場後，找到多達12至20個彈殼。

Greek Reporter在4月10日報道稱，2名身穿看來是軍裝服裝的男子駕電單車駛至施襲。由於他們有使用滅聲器，街坊都聽不到槍聲。殺手事後逃逸。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）下令進行調查。

希臘專門報道罪案新聞的資深記者卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz）4月9日下班後在家門前被人行刑式槍殺，事件震撼全希與全歐洲。圖為4月9日案發後，警方的貨車將他生前使用的汽車運走檢查。（AP）

自設網站做報道

卡拉瓦茲當時完成電視台一個節目的工作，駕車回到位於雅典南部市郊阿利莫（Alimos）的住所附近。他效力的是當地電視台Star TV。公司稱雖然調查仍在進行中，但相信卡拉瓦茲是本土恐怖襲擊的受害者。

入行32年的卡拉瓦茲是不少人同業及觀眾熟悉的面孔，也備受同行敬仰。他除在電視台工作，亦自設新聞網誌Bloko。Balkan Insight在4月9日稱，他因Bloko的工作而廣為人識。他專門從事有關法治、警察、有組織罪案及貪污等報道。

卡拉瓦茲生前沒有接獲死亡恐嚇，亦沒有就此報警。他亦無向警方要求保護。

路透社引述一匿名警員稱，案件經周詳策劃，犯案手法專業。

他生前架設的網站BLOKO，集中報道警方事務及罪行。（BLOKO網站截圖）

工會稱不向惡勢力低頭

卡拉瓦茲的網誌9日發聲明稱，他被殺因為有人想令他噤聲，「用子彈阻止他寫出自己報道」。當地關注媒體自由的組織稱，卡拉瓦茲是因為工作而喪命。

希臘記者工會（ Greek Journalists' Union，ESIEA）會長Maria Antoniadou回應事件，對那些以為此舉可令記者噤聲的人說：「我們有6,099人會調查以及要求知道發生了什麼事」。

卡拉瓦茲的死訊震撼全國以至全歐。歐洲委員會人權事務專員米雅托維奇（Dunja Mijatovic）在Twitter發文籲希臘將兇手繩之於法。他稱當天在希臘發生的事是提醒大家說，新聞業在歐洲是一個危險的專業。

歐盟委員會主席馮德萊恩在Twitter推文回應案件，稱殺害記者是卑鄙及懦夫的行為，並說希望兇徒盡快受到法律制裁。

Murdering a journalist is a despicable, cowardly act.



Europe stands for freedom. And freedom of press may be the most sacred of all. Journalists must be able to work safely.



My thoughts are with the family of George Karaivaz. I hope the criminals are soon brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021

BLOKO報道卡拉瓦茲被殺的消息，並附上他的遺照。（BLOKO網站截圖）

捍衛新聞自由 生命作代價

媒體在希臘受襲的情況並不罕見，一些媒體辦公室會被人扔燃燒彈以及刑事破壞，不過相對而言，記者被殺在希相對罕見。對上一次同類案件發生在2020年7月，名為Stefanos Chios的希臘記者在家門外遇襲，頸部及胸部中槍。案件仍在調查中。

所幸子彈沒打中Stefanos Chios的重要器官，他留院數天後重返工作。

希臘針對媒體及記者的襲擊在2010年起不時發生，卡拉瓦茲的事件令很多希臘人回想起，2010年身兼Thema Radio電台台長、博客及調查記者等工作的Socratis Giolias被槍殺。他死於自己位於雅典的住所門外。

Socratis Giolias被殺時，希臘正陷入經濟及政治危機。這位調查記者在家門前慘死，他被蒙面的兇徒連開16槍。當時記者已懷孕的妻子也在身旁，眼巴巴看着丈夫死去。

另一宗震撼全希的媒體人被殺案，發生在1985年11月。報紙出版人Nikos Momferatos被人槍殺。他本擬數天後在名下報章發布一個關於貪污的調查系列報道。當時仍未解散的游擊隊組織革命教派（Sect of Revolutionaries）後來就事件承認責任，但最終無人被捕。

希臘在提升新聞自由方面，看來仍有很長的路要走，而致力捍衛或提倡它的記者，往往因此承受很大的壓力，甚至以生命作為代價。

國際非牟利組織無國界記者（Reporters Without Borders）資料顯示，2020年希臘在180個國家中，在新聞自由指數排名是第65位。它的排名是歐盟中甚低的國家之一，與匈牙利及波蘭相近；它們都是因針對調查報道而「聞名」的國家。不過無國界記者也稱，自2013年來，希臘的排名已在穩步提升。