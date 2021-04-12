在希臘做新聞　危險的營生　兇徒行刑式槍殺名記者震撼全歐

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希臘發生一宗震撼全國的兇殺案，一位專門報道罪案新聞的記者卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz），9日在被2名騎電單車的槍手開槍擊斃，死狀慘烈。希臘自2010年起，涉及記者媒體從業員的暴力事件增加，對國家自由的基礎造成衝擊。

驗屍結果顯示卡拉瓦茲受襲時身中至少6槍。警方接報到場後，找到多達12至20個彈殼。

Greek Reporter在4月10日報道稱，2名身穿看來是軍裝服裝的男子駕電單車駛至施襲。由於他們有使用滅聲器，街坊都聽不到槍聲。殺手事後逃逸。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）下令進行調查。

希臘專門報道罪案新聞的資深記者卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz）4月9日下班後在家門前被人行刑式槍殺，事件震撼全希與全歐洲。圖為4月9日案發後，警方的貨車將他生前使用的汽車運走檢查。（AP）

自設網站做報道

卡拉瓦茲當時完成電視台一個節目的工作，駕車回到位於雅典南部市郊阿利莫（Alimos）的住所附近。他效力的是當地電視台Star TV。公司稱雖然調查仍在進行中，但相信卡拉瓦茲是本土恐怖襲擊的受害者。

入行32年的卡拉瓦茲是不少人同業及觀眾熟悉的面孔，也備受同行敬仰。他除在電視台工作，亦自設新聞網誌Bloko。Balkan Insight在4月9日稱，他因Bloko的工作而廣為人識。他專門從事有關法治、警察、有組織罪案及貪污等報道。

卡拉瓦茲生前沒有接獲死亡恐嚇，亦沒有就此報警。他亦無向警方要求保護。

路透社引述一匿名警員稱，案件經周詳策劃，犯案手法專業。

他生前架設的網站BLOKO，集中報道警方事務及罪行。（BLOKO網站截圖）

工會稱不向惡勢力低頭

卡拉瓦茲的網誌9日發聲明稱，他被殺因為有人想令他噤聲，「用子彈阻止他寫出自己報道」。當地關注媒體自由的組織稱，卡拉瓦茲是因為工作而喪命。

希臘記者工會（ Greek Journalists' Union，ESIEA）會長Maria Antoniadou回應事件，對那些以為此舉可令記者噤聲的人說：「我們有6,099人會調查以及要求知道發生了什麼事」。

卡拉瓦茲的死訊震撼全國以至全歐。歐洲委員會人權事務專員米雅托維奇（Dunja Mijatovic）在Twitter發文籲希臘將兇手繩之於法。他稱當天在希臘發生的事是提醒大家說，新聞業在歐洲是一個危險的專業。

歐盟委員會主席馮德萊恩在Twitter推文回應案件，稱殺害記者是卑鄙及懦夫的行為，並說希望兇徒盡快受到法律制裁。

BLOKO報道卡拉瓦茲被殺的消息，並附上他的遺照。（BLOKO網站截圖）

捍衛新聞自由　生命作代價

媒體在希臘受襲的情況並不罕見，一些媒體辦公室會被人扔燃燒彈以及刑事破壞，不過相對而言，記者被殺在希相對罕見。對上一次同類案件發生在2020年7月，名為Stefanos Chios的希臘記者在家門外遇襲，頸部及胸部中槍。案件仍在調查中。

所幸子彈沒打中Stefanos Chios的重要器官，他留院數天後重返工作。

希臘針對媒體及記者的襲擊在2010年起不時發生，卡拉瓦茲的事件令很多希臘人回想起，2010年身兼Thema Radio電台台長、博客及調查記者等工作的Socratis Giolias被槍殺。他死於自己位於雅典的住所門外。

Socratis Giolias被殺時，希臘正陷入經濟及政治危機。這位調查記者在家門前慘死，他被蒙面的兇徒連開16槍。當時記者已懷孕的妻子也在身旁，眼巴巴看着丈夫死去。

另一宗震撼全希的媒體人被殺案，發生在1985年11月。報紙出版人Nikos Momferatos被人槍殺。他本擬數天後在名下報章發布一個關於貪污的調查系列報道。當時仍未解散的游擊隊組織革命教派（Sect of Revolutionaries）後來就事件承認責任，但最終無人被捕。

希臘在提升新聞自由方面，看來仍有很長的路要走，而致力捍衛或提倡它的記者，往往因此承受很大的壓力，甚至以生命作為代價。

國際非牟利組織無國界記者（Reporters Without Borders）資料顯示，2020年希臘在180個國家中，在新聞自由指數排名是第65位。它的排名是歐盟中甚低的國家之一，與匈牙利及波蘭相近；它們都是因針對調查報道而「聞名」的國家。不過無國界記者也稱，自2013年來，希臘的排名已在穩步提升。

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