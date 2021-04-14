德媒：中國是「新的沙特阿拉伯」

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-14 23:03

美國總統拜登（Joe Biden）首次舉行全球氣候峰會，公開邀請中國國家主席習近平出席；三周過去，尚未收到回覆。

德國《資本》（Capital）雜誌當地時間4月11日發表題為《中國是新的沙特阿拉伯，拜登邀請全球主要國家領導人參加氣候峰會》的文章指出，應對氣候變化終於成為這個時代最重要的地緣政治問題。

拜登邀請了40國領導人出席氣候峰會，全部名單揭曉（點擊圖集瀏覽）：

文章預測説，世界經濟的低碳化將產生贏家和輸家，從長遠來看，技術領導者和標準制定者將從中受益，成為贏家：歐洲、美國和中國。另一方面，石油和天然氣開採國家在未來的經濟和戰略中將失去重要性，成為輸家。

文章指出，未來新的「石油」將是稀土和鋰、鈷、鎳或銦等原材料，而新的、像沙特阿拉伯一樣富饒的能源之國將是中國。舉例而言，金屬銦被用於製作屏幕、觸摸屏和太陽能面板的透明導體，據估計，到2050年，全球銦需求量將累積達到約3.4萬噸。

現況是：已知銦礦牀儲量僅有約1.5萬噸；中國佔全球銦產量的一半以上。

與此同時，鈷和鋰是儲能系統製造中的關鍵元素。全球鈷產量的七成來自剛果民主共和國；而鈷精煉產能的三分之二在中國。

而最大的鋰生產國是澳洲、智利、阿根廷還有中國。在這四個國家中，只有一個是美國傳統意義上的友好國家。

玻利維亞此前發現世界最大但未開發的鋰礦牀。大約兩年前，中國已獲得了當地鋰生產的戰略投資許可。

歷史上曾上演「石油戰爭」，未來則可能會爆發「礦物衝突」。好消息是，與石油、天然氣不同，金屬原料通常可以回收，循環經濟結構將是抵禦危險的依附關係的最佳保障。

《華爾街日報》4月11日發表題為《美國抗衡中國稀土磁鐵道長且阻》的文章也指出，西方企業和政府都在積極蓄勢，準備對抗中國在稀土磁鐵上的主導地位。但面對擁有數十年領先優勢和受到政府堅定支持的中國稀土磁鐵行業，他們將難以建立起與之抗衡的供應鏈。

文章引述美國稀土公司（USA Rare Earth）首席執行官阿爾特豪斯（Pini Althaus）説：「西方需要花費20年時間、投入巨資才能在磁鐵行業接近中國。」

中國企業能夠以低成本生產稀土磁鐵。戰略投資顧問肯尼斯（James Kennedy）指出，澳洲稀土礦商萊納斯（Lynas）開採一公斤稀土的成本為10美元，而大多數中國生產商的成本為7美元。

高成本意味着，即使是在稀土領域最成功的西方公司也只能勉強實現盈虧平衡。

白宮3月26日發佈聲明説，拜登已邀請40個國家領導人一同出席4月22日至23日舉行的線上氣候問題峰會，會議將向公眾直播；這是拜登上任後舉行的第一次國際氣候峰會。

白宮公布的名單上，受邀國家領導人包括中國國家主席習近平。白宮官員表示，美國希望通過這次會議影響、加快和深化全球治理化石燃料污染的努力。

北京暫未回應。《華爾街日報》爆料説，中國方面已經安排習近平與拜登在這次氣候峯會期間見面，美國方面對這份爆料未予置評。

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在3月19日阿拉斯加第三場會晤結束後，與總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）共同面對記者時，談到與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪率領的中方代表團會晤共識説：「在伊朗、朝鮮、阿富汗以及氣候議題上，雙方的利益得以交織在一起。」