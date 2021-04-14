一分鐘看世界｜福島核污水爭議、半導體供應、明尼蘇達州警民衝突

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今天是4月14日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

福島核廢水

日本政府4月13日正式決定，福島第一核電站核污水經過濾並稀釋後將排入大海。事件惹來韓國及中國的不滿國際原子能機構則呼籲避免危害海洋環境

核污水會在2年後流入大海，有俄羅斯的環保組織估計，太平洋鮭魚可能會首當其衝。但到底核污水是從何而來？其實際影響又是如何？（點擊了解更多

圖為日本東京一間超級市場的急凍海鮮櫃位。福島排放核廢水，首當其衝的就是日本海沿岸的海鮮。（Reuters）

半導體之爭

美國白宮4月12日召開半導體企業行政總裁峰會，邀請19間企業高層商討晶片短缺問題。白宮會後表示，與會人士強調提升供應鏈透明度重要性，也呼籲應改善各級供應鏈的需求預測，紓解未來挑戰

拜登認為，中國計劃主導半導體供應鏈，美國投資不能再等。另外日本同日亦召開經濟增長戰略會議，商討包括支援半導體國內投資措施在內的議題。事實上，半導體晶片不足問題已經不單止影響各國企業，大家的日常生活同樣對它有極大需求……（點擊了解更多

美國福特汽車因為晶片短缺問題，有生產線須暫停。圖為2021年3月29日鏡頭下的福特新車，它們尚有部件未裝嵌。（Reuters）

美國新一輪警民衝突

槍械問題一直是美國的一大難題，而且槍擊事件不時發生。其中在田納西州就發生一宗校園槍擊案，疑犯是當地一間高中的學生。另外在明尼蘇達州，黑人弗洛伊德（George Floyd）之死在去年引起全國示威，事隔一年，該州再次爆發警民衝突，原因與一名警員懷疑將電槍當成手槍，導致一名黑人被擊斃有關……（點擊了解更多

卡梅倫涉不當遊說

英國金融公司Greensill Capital倒閉，爆出不當遊說醜聞，前首相卡梅倫（David Cameron）牽涉其中。他被指在Greensill倒閉數月前，代表公司向政府進行遊說，尋求借用納稅人資金以拯救公司……（點擊了解更多

圖為3月23日，為於德國不來梅的Greensill銀行，Greensill Captial的母公司。（Getty）

美國停打強生疫苗

美國有人接種強生公司（Johnson & Johnson）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗之後出現血栓，美國建議停用。不過白宮表示，停用強生疫苗不會構成重大影響。強生則宣布將押後於歐洲推出疫苗……（點擊了解更多

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