一分鐘看世界｜福島核污水爭議、半導體供應、明尼蘇達州警民衝突

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-14 07:00

今天是4月14日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

福島核廢水

日本政府4月13日正式決定，福島第一核電站核污水經過濾並稀釋後將排入大海。事件惹來韓國及中國的不滿，國際原子能機構則呼籲避免危害海洋環境。

核污水會在2年後流入大海，有俄羅斯的環保組織估計，太平洋鮭魚可能會首當其衝。但到底核污水是從何而來？其實際影響又是如何？（點擊了解更多）

圖為日本東京一間超級市場的急凍海鮮櫃位。福島排放核廢水，首當其衝的就是日本海沿岸的海鮮。（Reuters）

半導體之爭

美國白宮4月12日召開半導體企業行政總裁峰會，邀請19間企業高層商討晶片短缺問題。白宮會後表示，與會人士強調提升供應鏈透明度重要性，也呼籲應改善各級供應鏈的需求預測，紓解未來挑戰。

拜登認為，中國計劃主導半導體供應鏈，美國投資不能再等。另外日本同日亦召開經濟增長戰略會議，商討包括支援半導體國內投資措施在內的議題。事實上，半導體晶片不足問題已經不單止影響各國企業，大家的日常生活同樣對它有極大需求……（點擊了解更多）

美國福特汽車因為晶片短缺問題，有生產線須暫停。圖為2021年3月29日鏡頭下的福特新車，它們尚有部件未裝嵌。（Reuters）

美國新一輪警民衝突

槍械問題一直是美國的一大難題，而且槍擊事件不時發生。其中在田納西州就發生一宗校園槍擊案，疑犯是當地一間高中的學生。另外在明尼蘇達州，黑人弗洛伊德（George Floyd）之死在去年引起全國示威，事隔一年，該州再次爆發警民衝突，原因與一名警員懷疑將電槍當成手槍，導致一名黑人被擊斃有關……（點擊了解更多）

卡梅倫涉不當遊說

英國金融公司Greensill Capital倒閉，爆出不當遊說醜聞，前首相卡梅倫（David Cameron）牽涉其中。他被指在Greensill倒閉數月前，代表公司向政府進行遊說，尋求借用納稅人資金以拯救公司……（點擊了解更多）

圖為3月23日，為於德國不來梅的Greensill銀行，Greensill Captial的母公司。（Getty）

美國停打強生疫苗

美國有人接種強生公司（Johnson & Johnson）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗之後出現血栓，美國建議停用。不過白宮表示，停用強生疫苗不會構成重大影響。強生則宣布將押後於歐洲推出疫苗……（點擊了解更多）

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