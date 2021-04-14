福島核廢水容量迫近上限　日本選擇排入大海的理由

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-14 00:15

日本政府4月13日決定將福島核廢水排入大海，外界憂慮自然環境受到污染。不少人質疑日本的決定，但到底當局還有其他可行的方法嗎？

據東京電力公司（TEPCO）數據顯示，截至3月份，用於冷卻核反應堆的放射性核廢水已達到125萬噸。目前這些核廢水全部儲存在福島第一核電站的儲存罐內。預計到2022年秋天，東電準備的約1,000個共計137萬噸容量的儲水設施就會全部裝滿，而且亦無法興建更多儲存設施。

對於迫在眉睫的核廢水問題，日本政府曾提出5個解決方案：排入大海、變成水蒸氣排入大氣、沿着地下管道排入地底深處、電解處理、以及將其固態化埋入地底。

圖為2020年1月29日，日本東京電力的福島核電廠。（Getty Images）

在這5種方案中，將核廢水的處理水排入大海是成本最低，預估花費17億到34億日元。相反假如將核廢水固態化再埋入地底，成本估計是排放入海的幾十倍甚至上百倍。

從成本和技術可行性角度考慮，將核廢水排放入海是日本政府與東電最理想的方案。東電曾指出，核廢水當中的絕大部分放射性物質經過淨化處理後都可以清除，但是「超重氫」（氚）則無法完全清除。因此東電承諾，會將「氚」的濃度稀釋到日本國家標準的四十分之一，之後才排入海洋。