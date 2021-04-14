美媒稱中國對美國發出訊號：我們現在平起平坐

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-14 19:03

上個月在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行的美中高層會談中，中國國家主席習近平的外交特使帶來了一種新的世界觀：北京方面已經結束幾十年來不挑戰美國全球領袖地位的做法，在台灣問題上「沒有任何妥協退讓的餘地」。

《華爾街日報》4月12日發表題為《中國給美國發出的訊息：我們現在平起平坐》的文章説，美中上個月在阿拉斯加州安克雷奇舉行的高層會談中，中方態度變得明瞭：中國國家主席習近平的外交特使帶來的並非橄欖枝，而是一種新的世界觀，即北京方面已經結束幾十年來不挑戰美國全球領袖地位的做法，與此同時，在台灣問題上「沒有任何妥協退讓的餘地」。

文中稱中國國家主席習近平現在正重塑兩國關係。在他的立場看來，中國的時機已到。

習近平3月初在一年一度的全國人大會議上稱：「中國已經可以平視這個世界了。」對此中國媒體廣泛解讀為它是一種宣言，稱中國不再仰視美國。

中國國務院參事、全球化智庫（Center for China and Globalization）主任王輝耀稱，中國態度有一個比較明顯變化是，它現在承認競爭的存在，是以往從沒表達過的。

楊潔篪在阿拉斯加就台灣統一問題發出警告是一個不祥的暗示，表明世界大國之間的競爭關係可能會導致衝突。據與會者說，在阿拉斯加會談幾天後，白宮中國事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在加州大學聖地牙哥分校舉辦的私下會議上表示，北京方面對統一的步伐已經「不耐煩」了。

在安克雷奇會議對媒體開放時段，布林肯一度批評中國在香港和新疆的行動以及對台灣的威脅。中共中央政治局委員楊潔篪對此作出了長達16分鐘的疾言厲色的反駁。中國官員表示，這是為了展示中國的新世界觀。

美國華盛頓的兩岸問題專家、戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說：「中方擔心拜登在台灣問題上愈來愈走下坡路。」葛來儀說：「他們正在利用愈來愈多的方法手段對台灣施加壓力，並向美國發出最好小心行事的訊號。」