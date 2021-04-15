一分鐘看世界｜阿富汗戰爭二十年、克里訪華、東京奧運倒數100天

今天是4月15日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美軍撤出阿富汗
美軍撤出阿富汗的期限迫近，塔利班（Taliban）表明外國部隊離開當地前，都不會參加在土耳其舉行的阿富汗和平峰會。美國總統拜登（Joe Biden）宣布美軍9月11日前完全撤出阿富汗，而英國亦會跟隨……（點擊了解更多）
美國傳媒指，總統拜登計劃在2021年9月11日、即911襲擊二十周年當天將美軍從阿富汗完全撤出。圖為2006年6月22日，美軍在阿富汗執行任務。（Getty Images ）
核污水爭議發酵
日本政府決定將福島核廢水排入大海，有分析認為這是眾多方法之中，最為可行看解決辦法。不過外界憂慮自然環境受到污染，估計核污水可能在10年後蔓延全球。不少人質疑日本的決定，鄰國韓國更不排除透過國際法庭阻止……（點擊了解更多）
2011年3月14日，衛星照片顯示福島縣大熊町的福島第一核電廠。（Maxar Technologies via 美聯社）
東京奧運倒數一百天
日本東京奧運會於100天後開幕。東京都知事小池百合子承諾會抑制當地的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）傳播，以確保東京奧運能安全舉行。不過當地的疫情未有放緩，大阪同日新增破紀錄的1130人確診，有民意調查顯示，再次延期或取消奧運的呼聲甚高……（點擊了解更多）
東京奧運倒數100日（Gettyimages）
拜登特使克里訪華
中國外交部證實，美國前國務卿、現任總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪問上海，討論氣候變化等問題。今次是總統拜登（Joe Biden）上台以來，首名訪華的美國高官。目前美中關係緊張，克里在這個時候與北京官員會面的理由成為關注焦點。
華府表示兩國會在各層面上接觸，強調競爭而不是衝突。克里則認為，兩國仍在合作空間……（點擊了解更多）
圖為2021年3月10日，美國總統氣候問題特使克里到訪巴黎，與法國經濟與財政部長勒梅爾出席記者會。（路透社）
無印良品用新疆棉
日本食品公司可果美（KAGOME）停止進口和使用新疆生產的番茄，公司稱人權問題是考慮因素之一。不過日本品牌無印良品的公司良品計劃回應有關品牌使用新疆棉的情況時則表示，曾派出獨立的第三方組織進行實地考察，並沒有發現任何違反法律法規或行為準則的情況……（點擊了解更多）
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