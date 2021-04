撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-04-14 17:18

日本4月13日公布將福島第一核電站核廢水排入大海的計劃。韓國青瓦台14日說,韓國正考慮針對日本的決定向國際法庭提出申訴。

文在寅14日在青瓦台主持會議時,指示各部門積極研究向國際海洋法法庭(International Tribunal for the Law of the Sea)申請臨時措施或提出申訴。

圖為4月12日韓國總統文在寅在青瓦台與官員舉行會議時發言。(AP)

青瓦台官員指,臨時措施是指在法庭作出最終判決前,暫時禁止日本將核廢水排入大海。

文在寅同日稍後與2月上任的日本駐韓大使相星孝一會面,並接受他就任的文件。

文在寅向相星孝一表達對日本決定的憂慮。前者說,韓國國民之間對此存有強烈憂慮,因為兩國地理位置相近,共用太平洋。

文在寅又要求相星孝一向東京傳達他的訊息。