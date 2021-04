撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-04-14 22:06

韓國外交部4月14日表示,中國與韓國同日透過網上舉行韓中海洋事務對話合作機制首次會議,雙方重申反對日本將核廢水排出海洋的計劃,並同意視乎東京未來的回應,考慮採取措施應對。

參與會議的是韓國外交部東北亞局局長崔喜德和中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮。

圖為4月14日韓國環保分子在為日本駐首爾大使館提供住處的建築物前集會,他們譴責日本政府將核廢水排出大海的決定。(AP)

韓國外交部說,對於日本在未經過與鄰國充份協調的情況下,將福島核電廠核廢水排出大海,中國和韓國表示強烈遺憾和嚴重關注。

外交部稱,假如日本未來的回應被認為不足,兩國同意會獨自檢視多項措施,包括外交和司法的解決方法。不過會議沒有討論包括向國際海洋法法庭(International Tribunal for the Law of the Sea)提出申訴在內的具體措施。