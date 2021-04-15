中印對峙｜解方軍在11輪中印會談拒絕讓步

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-15 19:10

在中國及印度宣布邊境對峙地區撤軍後，中印軍方舉行第11輪會談，英國媒體4月14日披露解放軍在會談中拒絕讓步。

2020年8月31日，在印度一側拍攝的班公湖，該地點是中印部隊對峙最為激烈地區之一。（AP）

據英國廣播公司（BBC）4月14日報道，第11輪中印軍方指揮官會談沒有取得突破，中國拒絕在拉達克（Ladakh）東部的戈拉格地區（Gogra）和温泉地區（Hot Springs）脱離接觸，拒絕從那裏的哨所撤走軍人和車輛。

印度陸軍14兵團的高級軍官對《今日印度》透露説，這次第11輪會談進行13個小時，「在周五（4月9日）的11輪會談中，中國方面顯得不靈活，他們在按照既定方針行事」。

目前，在高格拉地區和温泉地區雙方軍隊仍然在對峙狀態。解放軍仍然大量部署在高格拉地區、温泉地區和空喀山口 ，解放軍在附近還有一個大型軍事後勤設施為前線部隊提供支持。此外，解放軍摩托化步兵師的一部分，火炮旅和防空部隊仍然被部署在那裏。在拉達克東部印度和中國軍隊的一些哨所相距只有數十米。

《印度時報》引述軍方消息人士的話稱，解放軍空軍仍然在邊界附近的機場增加部署噴氣戰鬥機和其他飛機。印度建議雙方減少在高格拉地區和温泉地區的前線部隊和車輛，但中國拒絕讓步。

印度專家分析認為，解放軍在邊界會談中的強硬姿態同印度加深與美日澳印安全合作有關，因為中國一再聲明邊界問題只是雙邊關係的一部分內容。

不過，雖然會談沒有為戈格拉地區和温泉地區這兩個熱點降温達成協議，但雙方代表討論了在拉達克東部其他地區緩解邊界緊張局勢的問題。

印度國防部4月10日聲明説，雙方代表在會談中承認有必要按照已有的協議和規定解決存在的問題。中國軍方聲明説，印度應該「珍惜目前邊界地區降温的積極趨勢」。

在這之前，印度和中國2021年2月從拉達克東部的班公湖撤退脱離接觸，開始了雙方軍隊脱離接觸的行動。