美國宣布制裁俄羅斯　涉干預2020大選及吞併克里米亞

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-15 20:47

美國白宮4月15日宣布，總統拜登（Joe Biden）簽署行政指令制裁俄羅斯，當中包括制裁科技公司、禁些與部分俄羅斯主權基金交易，以及驅逐10名俄羅斯外交人員等措施。

白宮指，今次制裁是就俄羅斯損害美國和盟友自由公平的選舉及民主進程、以及莫斯科參與針對美國惡意網絡攻擊的行為等作出回應，務求令俄羅斯為此付出戰略及經濟上的代價。

根據白宮的聲明，美國財政部下令禁止美國的金融機構購買2021年6月14日起由俄羅斯央行、俄羅斯國家財富基金或俄羅斯財政部發行的債券。華府同時制裁6間俄羅斯科技企業，指它們為莫斯科情報部門的網絡程式提供支援，包括開發惡意軟件，以及為俄羅斯經濟的科技部門擔任營運角色。

美國財政部同時制裁32名人士及組織，指他們參與由俄國政府主導的行動，企圖干預2020年美國總統大選，並發放不實訊息等行動。華府同時與歐盟、英國、澳洲及加拿大合作，制裁8名人士或組織，就俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）地區問責。

另外聲明提到，今次制裁亦是華府就俄羅斯涉嫌鼓吹塔利班（Taliban）襲擊駐阿富汗美軍及盟友的回應。白宮指，由於事件涉及部隊成員的安危，因此需要透過外交、軍事及情報渠道處理。美國決定驅逐10位駐華盛頓的外交人員離境，當中包括來自俄羅斯情報部門的人員。

美國政府部門早前被黑客利用SolarWinds公司提供的軟件Orion入侵的事件，白宮在15日宣布，經過評估之後，有很高信心認為俄羅斯對外情報局（SVR）就是幕後黑手，同時強調美國繼續堅持一個開放、協同而安全的互聯網，批評俄羅斯的行為違背這個目標。