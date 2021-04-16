菲臘親王逝世｜生前參與改裝超野路華Land Rover「送別自己」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-16 11:36

英國菲臘親王4月9日逝世，葬禮在17日舉行。喪禮將不是以國葬形式舉行，僅讓30名王室家族成員出席。整個儀式在溫莎堡內完成，會有電視直播。而他生前有份參與改裝的靈車，將由溫莎堡主入口開始駛至聖喬治教堂（St George's Chapel）。臘親王四名子女

菲臘親王生前對英國出產的越野路華（Land Rover）的熱愛溢於言表，喜歡開着愛車到處走，但在2019年1月他發生交通意外，1個月後他交出駕駛執照。

他發生意外時駕駛的也是一輛越野路華汽車。車禍現場在英女王位於諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）附近。當時他的座駕在駛入A149號公路時，與另一輛車相撞後翻側。英國王室稱當年97歲的菲臘親王並無受傷。

▼菲臘親王生前，曾在2019年發生交通意外：

說回負責運送菲臘親王靈柩的靈車，它是一輛超野路華Defender 130 Gun Bus。英國一些小報已報道，他生前曾要求以超野路華送他走完人生最後一程。他有份參與靈車改裝：在車尾箱部分座位會被拆除。它會裝上運送靈柩專用的支架。

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菲臘親王對英國王室喜愛越野路華，與他們跟品牌的淵源有關。1948年，英女王的父親佐治六世（George IV）獲車廠贈送它第100輛出廠的越野路華後，英王室便這個品牌情有獨鍾。英女王2016年慶祝90歲生辰時，她與菲臘親王曾在溫莎堡乘坐一輛有天窗的超野路華，向在場民眾揮手。雖然在17日，改裝的越野路華「出席」一個令傷感的王室場合，但如菲臘親王在天有靈，應該對自己生前的安排滿意吧。