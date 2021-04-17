菲臘親王葬禮儀式結束　英女王率眾子孫送別亡夫｜持續更新

撰文： 成依華 何文翰 最後更新日期： 2021-04-17 23:07

英國菲臘親王（Prince Philip）的葬禮儀式4月17日下午在溫莎堡舉行，這位99歲的高齡王室成員，下葬在聖喬治教堂內的皇家墓室。本文持續更新有關這次英國王室葬禮的最新資訊。

英國王室透過YouTube頻道直播儀式，點擊觀看。

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【23:00】英國廣播公司（BBC）報道，儘管王室建議民眾為了防疫不要聚集，但仍有不少民眾到溫莎堡外悼念菲臘親王。

【22:50】歷時50分鐘的葬禮儀式結束，王室成員步行離開教堂。

【22:35】英女王在儀式上獨坐，她與其他成員一樣戴上口罩出席葬禮儀式。

菲臘親王葬禮：英女王戴口罩出席亡夫的葬禮儀式（影片截圖）

唱詩班由4人組成

【22:13】在儀式中，一個由4人組成的小型唱詩班演唱由菲臘親王挑選的樂曲。為了防疫，唱詩班在中殿演唱，遠離其他出席葬禮者。

菲臘親王葬禮：4人唱詩班在中殿演唱菲臘親王生前挑選的樂曲（影片截圖）

【22:10】溫莎教長（Dean of Windsor）主持葬禮儀式，他談到菲臘親王「對女王的堅定忠誠、對國家及英聯邦的服務啟發了我們。」

【22:02】靈柩移送至教堂內，葬禮儀式即將正式開始。英國全國默哀一分鐘。由於防疫關係，葬禮只限30人參加。

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【21:53】靈車抵達聖喬治教堂外。

靈車出發前往教堂

【21:48】靈車出發前往聖喬治教堂，菲臘親王的子女、孫兒護送靈柩，伴隨菲臘親王走最後一程，英女王則乘車跟隨在隊伍後方。

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【21:45】英女王乘坐座駕抵達現場。

【21:40】英國王室人員抬出菲臘親王的靈柩，他們之後將把靈柩移送至靈車。

菲臘親王葬禮：英國王室人員準備把菲臘親王的靈柩移送至靈車（影片截圖）

【21:28】靈車抵達現場。這是一架菲臘親王生前有份參與改裝的越野路華（Land Rover）。

▼延伸閱讀：菲臘親王逝世｜生前參與改裝越野路華Land Rover「送別自己」：

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【21:15】英國廣播公司（BBC）報道，數以百計的軍人將參與葬禮前在溫莎堡舉行的儀式，他們已陸續抵達溫莎堡。

靈柩移送至溫莎堡內廳

【20:52】菲臘親王的靈柩已從溫莎堡內的私人教堂，移送至內廳。

菲臘親王葬禮：4月17日，皇家騎馬炮兵團（Royal Horse Artillery，暫譯）抵達溫莎堡（AP）

【20:50】王儲查理斯、威廉王子與妻子凱特均已抵達溫莎，準備出席這場葬禮。

【20:30】受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫規定影響，這次葬禮僅有30人可以出席，根據王室最新公布的流程表，王室成員不會致詞，來賓也不會參與唱歌。

這次葬禮如何安排？

根據白金漢宮的安排，在英國時間下午2時40分，靈柩將送上靈車，為一架菲臘親王生前有份參與改裝的越野路華（Land Rover）。在靈柩抬上車前，所有在場人員都會向棺材行禮。

在靈車離開溫莎堡內的四方庭院，出發前往聖喬治教堂後，多位王室成員將隨行護送靈柩，包括菲臘親王的四名子女，也有威廉王子、哈里王子等，但威廉與哈里不會並肩而行，中間由親王長孫菲利普斯隔開，由於近來一再傳出威廉與哈里不和的消息，這個安排惹來傳媒關注。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）則將乘坐其賓利座駕，跟隨在護送靈柩隊伍後方。

▼延伸閱讀：菲臘親王17日出殯 出席人數由800減至30 哪些王室成員將現身：

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到了下午3時，英國全國將默哀一分鐘，葬禮也會正式開始。儀式全程預計持續50分鐘，通過電視直播。

在儀式中，一個由4人組成的小型唱詩班將演唱由菲臘親王挑選的樂曲。唱詩班將設在中殿，遠離就座的會眾，並且根據防疫準則，將不會有會眾唱歌。