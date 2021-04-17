菲臘親王喪禮丨兄弟和解？　哈里王子離場後與威廉凱特有偈傾

撰文： 房伊媚 成依華 最後更新日期： 2021-04-18 01:25

英國菲臘親王（Prince Philip）的喪禮4月17日舉行，傳媒一直關注從美國返回英國出席儀式的哈里王子（Prince Harry），與兄長威廉王子（Prince William）關係如何。雖然兩人在葬禮舉行期間沒有坐在一起，但在離場後，其實哈里有跟威廉夫婦對話，且並肩而行。

在移送靈柩儀式期間，哈里王子與威廉王子沒有並肩而行，中間由親王長孫菲利普斯隔開，由於近來一再傳出威廉與哈里不和的消息，這個安排特別惹來傳媒關注。而且在葬禮舉行期間，哈里王子坐在威廉王子的正對面，沒有坐在對方附近。

其實兩人並非沒有互動，在儀式結束，王室成員均步出教堂後，威廉與妻子凱特跟哈里一起步行離開，三人且有對話。

英國《每日郵報》（Daily Mail）同日較早前就引述王室內部人士指，有關移送靈柩儀式期間的安排，不應視為威廉和哈里兩兄弟拒絕並肩而行的迹象。白金漢宮發言人稱，這些安排已獲一致同意，反映女王意願。

報道提及，惟消息人士承認，兩兄弟之間的關係，令負責安排葬禮的宮務大臣辦公室（Lord Chamberlain's Office）花費大量心思及精力，王室助理都小心翼翼，嘗試在他們的分歧中游走。

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