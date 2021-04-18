愛德華王子最終可繼承菲臘親王「愛丁堡公爵」封號

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-18 15:48

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，終年99歲。外界關注他的封號「愛丁堡公爵」（Duke of Edinburgh）由誰人繼承。英媒17日稱，菲臘親王長子王儲查理斯（Prince Charles）會先繼承，而它最終會傳給親王幼子愛德華王子（Prince Edward）。

《電訊報》17日稱，在親王逝世後，愛丁堡公爵會先由王儲查理斯繼承，但當王位第一繼承人的查理斯登基，愛丁堡公爵的封號會與王的封號結合，即是不再存在，這令「愛丁堡公爵」這封號可「重新創建」，並再授予愛德華王子。

菲臘親王逝世：圖為4月17日英國哈里王子（圖中後排）、安德魯王子（前排左）和愛德華王子（前排右）前往聖喬治教堂，出席菲臘親王喪禮。(AP)

57歲的愛德華王子的英國王位繼承順位為第12位，成為君主的機會較少。他1999年與索菲（Sophie Rhys-Jones）結婚時，2人被授予韋塞克斯伯爵（Earl of Wessex）和韋塞克斯伯爵夫人（Countess of Wessex）的頭銜，不過白金漢宮亦宣布，愛德華王子最終會繼承父親愛丁堡公爵的頭銜。