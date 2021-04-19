納瓦利尼傳命危德法美關切　俄羅斯反對派支持者號召4月21日示威

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-19 09:28

正在獄中絕食的俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）傳出命在旦夕的消息後，德國和法國4月18日同表高度關切，美國也警告俄方恐面臨後果，納瓦利尼的幕僚則號召國內民眾21日上街示威協助救他性命。

德國緊急要求納瓦利尼獲得適當的治療。法國認為俄羅斯普京（Vladimir Putin）須為此負重大責任，外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）表示，巴黎極度關切這件事。歐盟外長19日將討論相關情況。

俄羅斯反對派納瓦利尼：圖為2月20日，俄羅斯反對派納瓦利尼在莫斯科的法院應訊。（Reuters）

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，華府已告知俄羅斯，如果納瓦利尼在監獄內逝世，將會有一些後果。

俄羅斯駐英國大使克林（Andrei Kelin）說，納瓦利尼「當然不會被允許」獄中身亡，但他也指責納瓦利尼「所作所為像個流氓」。

納瓦利尼助手沃爾科夫（Leonid Volkov）同日在Facebook號召俄羅斯人21日晚、普京發表國情咨文演說後數小時上街示威。他寫道：「是時候行動。我們講的不只是納瓦利尼的自由，還有他的生命。」