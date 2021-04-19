納瓦利尼轉送羈留病房　俄羅斯駐英大使：不會讓他死於獄中

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-19 21:31

俄羅斯駐英國大使克林（Andrei Kelin）4月16日接受訪問時稱，俄羅斯不會讓該國反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）死在獄中。納瓦利尼的律師19日表示，納瓦利尼已經轉送到醫院的羈留病房接受治療。

俄羅斯駐英國大使：圖為路透社4月18日取得的照片，俄羅斯駐英國大使克林（左）在英國倫敦接受英國廣播公司訪問。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）18日播出克林出席「安德魯・馬爾訪談」（The Andrew Marr Show）訪談節目，他強調納瓦利尼的醫學治療會被「搞定」。他說納瓦利尼要求醫療援助的真正目的，是想引起他人注意。

報道提及，納瓦利尼3月31日起在獄中絕食抗議，要求獲得適當的治療。醫生指，最近的血液檢測結果顯示，他隨時可能會出現心臟驟停（Cardiac arrest）或腎衰竭。

納瓦利尼的律師利普特瑟（Alexei Liptser）19日指，俄羅斯當局決定將對方轉送到羈留病房，他正等待獄方批准前往探望，但目前仍未有任何消息。

另外納瓦利尼成立的反貪基金會（Anti-Corruption Foundation）負責人日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在Twitter表示，納瓦利尼送到病房治療，反映他的情況惡化，亦令獄方不得不承認事實。