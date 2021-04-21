一分鐘看世界｜德國政壇「跑馬仔」、俄烏對峙、弗洛伊德案審訊

今天是4月21日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
德國的「後默克爾」時代
德國總理默克爾（Angela Merkel）卸任在即，結束16年執政生涯。她的繼任人選成為當地關注的議題，執政的基民盟黨魁拉舍特（Armin Laschet）獲黨內高層支持角逐總理一職。不過基民盟在這個時候卻傳出與姐妹黨基社盟陷入內鬥。
即使執政聯盟最終就出馬人選達成共識，但支持度稱為落後的在野綠黨仍然虎視眈眈。到底德國的「後默克爾」時代會變成怎樣？（點擊了解更多）
圖為4月19日，德國執政黨基督教民主聯盟黨魁拉舍特在柏林會見傳媒。（Reuters）
弗洛伊德案進入尾聲
美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死案，經過多日的聆訊後，控辯雙方4月19日完成結案陳詞，交由陪審團退庭商議。總統拜登（Joe Biden）表示，希望有正確的裁決。最終陪審團裁定全部三項罪名成立……（點擊了解更多）
圖為2021年3月29日，美國非裔男子弗洛伊德案於明尼蘇達州明尼阿波利斯的亨內平縣開審，政府中心外面有人掛起寫有被執法人員殺害死者名字的鎖。（Getty Images）
印度疫情反彈
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球多個地方反彈，傳染力更高的變種病毒株繼續肆虐。印度是其中一個疫情最嚴重的國家，當地4月19日錄得破紀錄的逾27萬人確診，當中包括前總理辛格（Manmohan Singh）。
印度的嚴峻疫情令原定訪問當地的英國首相約翰遜（Boris Johnson）決定取消行程，並將印度列為高風險國家。新德里政府亦決定再次封城，結果引起大批民工的「逃亡潮」……（點擊了解更多）
印度新冠肺炎疫情：圖為4月17日印度艾哈邁達巴德一名新冠肺炎患者戴着氧氣罩，在篤篤車內等候進入醫院。（AP）
俄烏關係緊張
俄羅斯與烏克蘭的關係持續陷入低谷，同時影響到美俄關係。美國總統拜登（Joe Biden）形容俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）為「殺手」，再加上華府向莫斯科實施制裁後，有消息指克里姆林宮方面有意勸退美國駐俄大使沙利文（John Sullivan），但被對方拒絕，不過他仍會在本周較後時間回國一段短時間。
至於俄烏邊境的形勢，歐盟指俄軍在烏克蘭邊境地區部署15萬兵力，其後修正為10萬。外界憂慮兩國可能會爆發軍事衝突，甚至將北約牽涉其中，但有專家則有不同看法……（點擊了解更多）
圖為2021年4月8日，烏克蘭總統澤連斯基到訪衝突地區與軍人握手。（美聯社）
氣候峰會前夕
美國4月22日一連兩天舉行40國氣候峰會，總統氣候特使克里（John Kerry）日前訪華時，曾說服中國國家主席習近平參與。目前北京方面確認收到華府的邀請，稱積極研究參加的可能。
峰會舉行前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府在綠色經濟方面落後於中國，因此需急起直追，在可再生能源革命領導全球。同時亦可利用這次峰會緩和美中兩國對抗的氣氛……（點擊了解更多）
圖為美國氣候特使克里（John Kerry）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）1月27日在華盛頓白宮聽總統拜登（Joe Biden）講話。（Getty Images）
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