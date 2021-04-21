富士康美國建廠計劃大縮水　百億美元變6.7億

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-21 12:07

根據富士康4月20日與美國威斯康星州宣佈達成的新協議，該公司最初投資100億美元在該州建廠的計劃將大幅縮水，投資額將削減至6.72億美元，計劃僱傭的員工數量將從最初宣稱的1.3萬人減至1,454人。

中國媒體新浪財經4月21日報道，作為回應，威斯康星州將把給該項目的稅收優惠從28.5億美元削減至8,000萬美元。

富士康在一份聲明中表示，該協議賦予了其「追求商機的靈活性，以應對不斷變化的全球市場環境。」該公司稱：「由於意料之外的市場波動，2017年談判期間使用的原始預測現在發生了變化。」

該項目自2017年宣佈以來一直存在爭議 。富士康曾設想進行100億美元的投資，但迄今為止進度遠遠落後於原計劃，富士康還因為從當地政府那裏獲得了鉅額經濟獎勵而招致了美國政界人士的抨擊。

富士康最初計劃在該廠生產用於電視和其他消費及專業產品的先進大屏幕顯示器，但後來表示，將轉而生產較小的第6代LCD屏幕。該項目最初曾被當時的美國總統特朗普（Donald Trump）大肆吹捧，證明他有能力重振美國製造業。但在該項目一再延誤之後，特朗普後來在訪問威斯康星州時一直迴避討論富士康的投資。

富士康表示，計劃讓威斯康辛州成為「美國最大的數據基礎設施硬件製造基地之一，如果不是最大的話」。該公司還指出，自2017年以來，已在威斯康星州投資9億美元，包括在該州的幾家不同的工廠。