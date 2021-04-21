英國女王伊利沙伯二世喪夫後　4月21日宮中低調過95歲生日

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-21 16:28

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於4月21日迎來95歲生日。由於王室剛於17日為她的丈夫、菲臘親王（Prince Philip）舉辦喪禮，女王不會在生日這天舉辦公開慶典。

王室每年會在6月第2個周六，為女王舉辦官方生日慶典。

按照傳統，女王生日當天不會舉行、或甚少舉行慶祝儀式。路透社4月21日報道，女王4月21日會在溫莎堡（Windsor Castle）渡過生日。

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報道提及，王室目前正值為期2周的服喪期，女王正日生日的公開活動只會更少。倫敦塔（Tower of London）及海德公園（Hyde Park）4月21日不會舉行鳴禮炮為女王祝壽的儀式。

《每日鏡報》（Daily Mirror）4月21日報道，女王當日會與哥基犬Muick和臘腸哥基混種犬Fergus，渡過私人而低調的生日。報道引述《太陽報》（The Sun）指，兩隻小狗由安德魯王子（Prince Andrew）送贈。菲臘親王3月因病留院時，安德魯王子將小狗送給女王。

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