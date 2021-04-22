阿奎利諾美國印太司令任命參議院通過　曾評中國武統台灣形勢緊迫

撰文： 王忠會 許懿安 最後更新日期： 2021-04-22 09:23

美國獲提名接任亞太司令的阿奎利諾（John Aquilino），其任命4月21日已在美國參議院獲得通過。他以往曾關注中國被指會攻台的威脅。他曾在3月23日稱：「形勢可能比大多數人想像的更緊迫」。

原美軍太平洋艦隊司令阿奎利諾出席參議院軍事委員會的提名聽證會時表示，中國大陸的復興處於重要關頭，台灣問題非常重要，北京認為取得對台灣的控制是「第一要務」。

阿奎利諾不認同戴維森「6年內入侵台灣」的說法。他說：「我認為，這個問題比大多數人想像的更迫在眉睫，我們必須認真對待。」但他沒有給出中國大陸對台灣實施軍事接管的確切時間表，「有很多數字。我知道戴維森上將說過六年。你得問問他在哪裏做的評估。跨度從今天到2045年。」

阿奎利諾補充說：「我的觀點是，這個問題比大多數人認為的更緊迫。我們必須採取行動，愈快愈緊急把這些威懾能力，比如推動（太平洋威懾倡議，Pacific Deterrence Initiative）。」

中央社報道，阿奎利諾還表示，美國應持續對台軍售協助台灣發展不對稱系統，確保台灣有能力自衛。

阿奎利諾強調，北京已經在印太地區建立一些能力，能夠將美國拒於門外，而武力攻台就是最危險的關切所在。

圖為美國新任印太司令阿奎利諾。這是他未上任前，在2020年9月23日與海軍領袖、來自盟國及夥伴國家合計13日，進行視像會議。他當時是美軍太平洋艦隊司令。（美國海軍）

阿奎利諾出席其提名聽證會時稱，他同意美國需增加投放在印太地區的資金，包括「太平洋威懾計劃」（Pacific Deterrence Initiative），以挑戰中國在該區影響力，以及增加與盟友及夥伴合作。

阿奎利諾亦曾在聽證會中警告，中國的核武庫存增加的速度，比任何人之前相信的更快。不過他言談間淡化中國核彈頭數目之於美國的威脅。美國防部已估計，中國持有的核彈頭少於200個，美國的庫存是5800個。

阿奎利諾1984年畢業於海軍學院，當過F-14、F-18戰機機師，擔任過海軍第五艦隊司令、海軍作戰部副部長，2018年起擔任太平洋艦隊司令。