一分鐘看世界｜大使夫人掌摑事件、巴基斯坦恐襲、40國氣候峰會

今天是4月23日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
40國氣候峰會
美國總統拜登（Joe Biden）主持的40國氣候峰會4月22日一連兩天舉行，中國國家主席習近平最終決定參與，但盛傳的「習拜會」則不太可能舉行。北京方面希望利用這次峰會在應對氣候變化問題上與全球合作。而在峰會舉行前夕，歐盟就搶先達成協議，上調減排目標……（點擊了解更多）
有國際研究指出，若不控制溫室氣體排放，全球平均海平面至2100年將上升超過1米，在2300年甚至上升超過5米。（資料圖片 / 張浩維攝）
澳中關係再陷低谷？
澳洲宣布取消維多利亞省（Victoria）與多個國家簽署的合作協議，當中包括「一帶一路」協議。坎培拉方面的決定令本身已經緊張的澳中關係雪上加霜，中國駐當地使館為此表達不滿，強調會捍衛國家利益。不過澳洲政府則強調有關決定並非針對中國……（點擊了解更多）
圖為4月8日澳洲總理莫里森在坎培拉的記者會上發言。（AP）
大使夫人掌摑事件
比利時駐韓國大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）涉嫌於首爾襲擊一名服裝店店員。事件引起當地各界關注，韓國外交部和比利時副大使會面，要求大使館配合調查。而萊庫耶在事件發酵近兩周後，終於首度表態……（點擊了解更多）
比利時駐首爾大使館3月23日在Facebook上載大使萊庫耶的圖片。（比利時駐首爾大使館Facebook帳戶圖片）
巴基斯坦恐怖襲擊
巴基斯坦俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）一家5星級酒店外停車場4月21日發生懷疑自殺式炸彈襲擊，造成最少4人喪生。酒店是中國駐當地大使下塌之地，事發時他們不在場，因而逃過一劫。有當地官員指，事件明顯是針對中國大使。
事發後，武裝組織巴基斯坦塔利班運動（TTP）承認責任。有專家認為，這宗襲擊事件有多個特殊之處。但到底這個組織是何方神聖，而且對「一帶一路」有甚麼影響？（點擊了解更多）
巴基斯坦自殺式炸彈襲擊：圖為4月21日，消防員接報到場後開始灌救。（Reuters）
美國戰略競爭法
美國參議院外交關係委員會大比數支持《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act），就人權和經濟競爭對中國施壓。這個法案由於獲共和、民主兩黨的跨黨派支持，因此很大機會在參眾兩院成功闖關。有分析認為，有關法案令總統拜登（Joe Biden）的對華強硬立場比上屆特朗普（Donald Trump）可能有過之而無不及……（點擊了解更多）
中美關係：圖為3月10日，美國國務卿布林肯在美國國會作供。（AP）
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