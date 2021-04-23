一分鐘看世界｜大使夫人掌摑事件、巴基斯坦恐襲、40國氣候峰會

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今天是4月23日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

40國氣候峰會

美國總統拜登（Joe Biden）主持的40國氣候峰會4月22日一連兩天舉行，中國國家主席習近平最終決定參與，但盛傳的「習拜會」則不太可能舉行北京方面希望利用這次峰會在應對氣候變化問題上與全球合作。而在峰會舉行前夕，歐盟就搶先達成協議，上調減排目標……（點擊了解更多

有國際研究指出，若不控制溫室氣體排放，全球平均海平面至2100年將上升超過1米，在2300年甚至上升超過5米。（資料圖片 / 張浩維攝）

澳中關係再陷低谷？

澳洲宣布取消維多利亞省（Victoria）與多個國家簽署的合作協議，當中包括「一帶一路」協議。坎培拉方面的決定令本身已經緊張的澳中關係雪上加霜，中國駐當地使館為此表達不滿強調會捍衛國家利益。不過澳洲政府則強調有關決定並非針對中國……（點擊了解更多

圖為4月8日澳洲總理莫里森在坎培拉的記者會上發言。（AP）

大使夫人掌摑事件

比利時駐韓國大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）涉嫌於首爾襲擊一名服裝店店員。事件引起當地各界關注，韓國外交部和比利時副大使會面，要求大使館配合調查。而萊庫耶在事件發酵近兩周後，終於首度表態……（點擊了解更多

比利時駐首爾大使館3月23日在Facebook上載大使萊庫耶的圖片。（比利時駐首爾大使館Facebook帳戶圖片）

巴基斯坦恐怖襲擊

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）一家5星級酒店外停車場4月21日發生懷疑自殺式炸彈襲擊，造成最少4人喪生。酒店是中國駐當地大使下塌之地，事發時他們不在場，因而逃過一劫。有當地官員指，事件明顯是針對中國大使

事發後，武裝組織巴基斯坦塔利班運動（TTP）承認責任。有專家認為，這宗襲擊事件有多個特殊之處。但到底這個組織是何方神聖，而且對「一帶一路」有甚麼影響？（點擊了解更多

巴基斯坦自殺式炸彈襲擊：圖為4月21日，消防員接報到場後開始灌救。（Reuters）

美國戰略競爭法

美國參議院外交關係委員會大比數支持《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act），就人權和經濟競爭對中國施壓。這個法案由於獲共和、民主兩黨的跨黨派支持，因此很大機會在參眾兩院成功闖關。有分析認為，有關法案令總統拜登（Joe Biden）的對華強硬立場比上屆特朗普（Donald Trump）可能有過之而無不及……（點擊了解更多

中美關係：圖為3月10日，美國國務卿布林肯在美國國會作供。（AP）

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