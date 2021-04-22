氣候峰會丨習近平：歡迎美方重返多邊氣候治理進程

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-22 21:46

美國總統拜登（Joe Biden）4月22日主持召開全球領導人氣候峰會，這次峰會以視像的方式召開，備受外界關注。美國邀請40國領導人參與會議，包括中國國家主席習近平。

習近平稱，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程，中美剛剛共同發布《應對氣候危機聯合聲明》，中方期待同包括美方在內的國際社會一起，共同為推進全球環境治理而努力。

習近平稱：「去年，我正式宣佈中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求作出的重大戰略決策。中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間，需要中方付出艱苦努力。」

習近平表示，中國將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，正在制定碳達峰行動計劃，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。此外，中國已決定接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，加強非二氧化碳温室氣體管控，還將啓動全國碳市場上線交易。

習近平強調，中方將生態文明領域合作作為共建「一帶一路」重點內容，發起系列綠色行動倡議，採取綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色金融等一系列舉措。

之後印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等也在氣候峰會上發表講話。