印尼海軍潛艇失蹤2天　美國及印度等協助搜索

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-23 16:12

印尼海軍載有53人的「南伽拉」號（KRI Nanggala-402）潛艇失蹤於4月21日在峇里海（Bali Sea）進行魚雷演習時與外界失去聯絡。艦上載有53名船員。潛艇上氧氣供應可支持至24日凌晨。包括印尼及美國在內的艦艇及飛機加入搜索。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）22日下令全力搜救，稱現時最重要是找回及拯救潛艇船員。

印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）22日稱，潛艇氧氣供應只夠維持至24日淩晨3時左右。

儘管迄今的搜尋還沒有任何確鑿發現，救援人員於水深50至100米的地方找到高磁力的物體，希望它就是潛艇。

圖為4月21日，前來協助尋找「南伽拉」號潛艇的新加坡救援船MV Swift Rescue。圖中它停泊在新加坡，船員在登船，準備往印尼救援。（Reuters）

這艘由柴油電力驅動的潛艇可承受置身250至500米的深度，但倘到更深的地方，可能會導致它破裂。

潛艇失蹤海域，水深較其他地方淺，但有些地方也可深逾1,500米。

潛艇下潛的海域發現浮油。海軍認為，可能代表潛艇油缸受損，或者是船員的訊號。

圖為印尼海軍「南伽拉」號潛艇2012年2月6日抵達東爪哇泗水。（Reuters）

新加坡和馬來西亞的救援船預計24日至26日期間抵達。印尼稱，澳洲、美國、德國、法國、俄羅斯、印度和土耳其已提出協助。韓國也表示願意伸出援手。

美國國防部發言人科比（John Kirby）22日稱，會派出空降師往印尼。

印度22日稱，派出深潛救生船協助印尼。

印度的深潛救生船可利用它先進的側掃聲納（Side Scan Sonar，SSS）系統及遙控潛水器（Remotely Operated Vehicle，ROV），找到位處1000米的潛艇。