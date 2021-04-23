新冠病毒「攻陷」珠穆朗瑪峰　挪威登山客自揭染疫直升機送醫

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-23 18:44

珠穆朗瑪峰因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而關閉，但在它2021年重開數周後，大本營便流傳至少2名登山者確診的傳言。這令人擔心，冰冷的世界最高峰會成為病毒傳播的溫床。

挪威登山客內瑟（Erlend Ness）在登峰路上感覺不適，持續6天，之後在4月15日乘直升機下山。他4月22日已痊癒。

他稱隊伍內亦有一名雪巴人確診。

他不清楚自己是怎樣得病，但稱或在昆布谷（Khumbu Valley）的茶屋被傳染。他在確診後乘直升機下山。他在尼泊爾首都加德滿都的醫院接受治療。

內瑟在Facabook分享照片、影片，與網民分享接受治療的過程。他稱其實可做更多去保護自己，例如對病毒更警惕、勤洗手以及全日戴口罩。

圖為2019年5月27日，從尼泊爾所見的珠穆朗瑪峰。（美聯社）

數以百計外國登山客引頸以待，急於把握春季攀山季征服珠穆朗瑪峰。對於尼泊爾來說，重開登山路線對政府也重要，它每年從珠峰登山活動賺取400萬美元。

尼泊爾為防珠峰上出現疫情，所有登山人士都須提供登機前72小時內的病毒檢測陰性結果證明，或是已接種疫苗。他們離開加德滿都前亦須檢測2次。登山客倘來自有變種病毒的地方，須在酒店隔離10天，待檢測結果呈陰性，才可在住處等待餘下5天的隔離期結束。

未知是否因為旅客們在登珠峰前都須檢測，導致大本營形成一個高海拔的「旅遊泡泡」，才會有人表現鬆懈。網上流傳人們在大本營的帳篷內開派對，所有人都沒戴口罩。

外界暫時未清楚的是，內瑟的個案是不是引起大本營出現病毒的傳言，或是大本營有另一位「零號病人」。