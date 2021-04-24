緬甸局勢丨東盟就解決緬甸危機達成五點共識

撰文： 許懿安 成依華 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-24 22:23

東盟特別峰會4月24日在印尼首都雅加達舉行，與會者討論緬甸局勢。東盟輪值主席國汶萊（Brunei）表示，東盟領袖就緬甸問題達成五點共識，包括終止暴力、各方展開對話、派出東盟特使協助對話等。

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慕尤丁：會議超出我們預期

2156：路透社報道，東盟領袖表示與緬甸軍方達成一項解決緬甸危機的方案，包括停止殺戮平民示威者及接受人道援助。馬來西亞首相慕尤丁向記者表示，這次會議「超出我們預期」。

報道指，東盟領袖希望緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）承諾約束緬甸安全部隊，又希望對方釋放政治犯，慕尤丁表示「他沒有拒絕我和其他許多同事的建議，這是好的。」

東盟達成五點共識

2140：東盟輪值主席國汶萊表示，東盟領袖就緬甸局勢問題達成五點共識，包括終止暴力、各方展開有建設對話、派出東盟特使協助對話、東盟提供人道援助及讓特使與代表團出訪緬甸。

21:30：馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，緬甸接受停止暴力對待平民的方案，他又形容這次會議「成功」。

印尼總統：東盟領袖已達共識

1855：印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）呼籲，派一名東盟特使到緬甸與各方接觸。他稱東盟領袖已就緬甸問題達成共識，會由東盟秘書長宣布內容。他亦要求開放援助渠道、以及要求緬甸釋放所有政治犯。

圖為印尼總統府發布照片，緬甸國防軍總司令敏昂萊4月24日乘飛機抵達印尼雅加達。（AP）

1820：馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在峰會上呼籲緬甸結束殺戮與暴力，他又表示，希望緬甸會考慮馬來西亞的建議，立即無條件釋放政治犯。

1600：緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）抵達印尼雅加達出席峰會前夕，泰國《曼谷郵報》 23日稱，緬軍在薩爾溫江（Salween River）向載有邊防人員的民用船隻開槍示警。泰國船隻行駛時已懸掛泰國國旗。

一名在當地開設餐廳的東主稱，子彈是打入水中，在泰國民用船旁邊落下。

《曼谷郵報》23日引述保安部門消息以及一名民眾報道，事件發生3月數以千計克倫族民眾逃往泰國的地方附近。緬軍方2月1日發動政變奪權，今次開槍事件也凸顯出泰緬邊境的緊張情勢。

該報稱緬軍未有回應它置評的請求。

泰國2名保安部門消息人士稱，事件中水沒人受傷。一名消息人士向路透社稱，緬軍擔心有人向敵對一方運送物資，所以鳴槍要求上船搜查。緬軍後來有登船搜查。

緬甸局勢：圖為緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）3月27日出席建軍節閱兵。（AP）

1230：相信是緬甸國防軍總司令敏昂萊所乘飛機，在香港時間早上11時抵達印尼雅加達。敏昂萊出席下午1時30分舉行的峰會。現場保安嚴密。

1200：日本經濟新聞網站稱，一名菲律賓外交部官員已列出議程，緬甸是其中一個議題。其他議題包括為地區復蘇努力、社區建設以及東盟外部事務。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）不會出席，由外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）代表。

除此之外，老撾總理維帕萬（Phankham Viphavanh）23日被確認不會出席。印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）沒有說明原因。連同他在內，泰國、菲律賓及老撾的國家領導人都不親身出席。

1045：馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）抵達。

圖為4月20日印尼雅加達東盟秘書處外，有荷槍實彈的警員站崗。（AP）

1000：美聯社24日引述一些外交人員稱，會議將談及一些方案，包括倘緬甸局勢有改善，東盟會提供人道援助。此外東盟不會稱緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）是該國元首。

美聯社24日引述一名東南亞外交人員稱，所有東盟國家都同意與敏昂萊見面，但不會稱他為緬甸國家元首。

0900：路透社24日引述匿名外交人員及政府官員稱，很多東盟領袖要求敏昂萊承諾，他會約束緬甸保安部隊。他們與警察等被指自2月2日起，已殺死740多人。

0800：美聯社24日文中提及那位匿名的東南亞外交人員稱，其中1個已在初步會議中討論過的方案是，現任東盟輪值主席、汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）前往緬甸，與軍方領袖及昂山素姬陣營對話。

文中引述另一名外交人員稱，如緬甸情況改善，東盟可向緬甸提供人道援助。

圖為4月22日，鏡頭下位於印尼雅加達的東盟秘書處閘門。（AP）

0700：路訪社24日引述對會議程序知情者稱，峰會閉門舉行，以便與會者坦誠討論。會議將僅有少數官員在場。

0600：中國外長王毅4月22日稱，中方期待會議能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用，對外釋放積極訊息，實現三個「有利於」，包括利於推動緬甸國內政治和解、體現東盟建設性作用、避免域外的不當介入。他稱中方將同東盟保持密切溝通，並繼續以自己的方式做各方工作。