緬甸局勢丨東盟峰會將舉行敏昂萊抵埗　老撾菲泰領導人不親身赴會

撰文： 許懿安 成依華 最後更新日期： 2021-04-24 12:46

東盟特別峰會4月24日在印尼首都雅加達舉行，與會者討論緬甸局勢。

緬甸局勢：圖為緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）3月27日出席建軍節閱兵。（AP）

1230：相信是緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）所乘飛機，在香港時間早上11時抵達印尼雅加達。

1200：日本經濟新聞網站稱，一名菲律賓外交部官員已列出議程，緬甸是其中一個議題。其他議題包括為地區復蘇努力、社區建設以及東盟外部事務。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）不會出席，由外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）代表。

除此之外，老撾總理維帕萬（Phankham Viphavanh）23日被確認不會出席。印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）沒有說明原因。連同他在內，泰國、菲律賓及老撾的國家領導人都不親身出席。

1045：馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）抵達。

圖為4月20日印尼雅加達東盟秘書處外，有荷槍實彈的警員站崗。（AP）

1000：美聯社24日引述一些外交人員稱，會議將談及一些方案，包括倘緬甸局勢有改善，東盟會提供人道援助。此外東盟不會稱緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）是該國元首。

美聯社24日引述一名東南亞外交人員稱，所有東盟國家都同意與敏昂萊見面，但不會稱他為緬甸國家元首。

0900：路透社24日引述匿名外交人員及政府官員稱，很多東盟領袖要求敏昂萊承諾，他會約束緬甸保安部隊。他們與警察等被指自2月2日起，已殺死740多人。

0800：美聯社24日文中提及那位匿名的東南亞外交人員稱，其中1個已在初步會議中討論過的方案是，現任東盟輪值主席、汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）前往緬甸，與軍方領袖及昂山素姬陣營對話。

文中引述另一名外交人員稱，如緬甸情況改善，東盟可向緬甸提供人道援助。

圖為4月22日，鏡頭下位於印尼雅加達的東盟秘書處閘門。（AP）

0700：路訪社24日引述對會議程序知情者稱，峰會閉門舉行，以便與會者坦誠討論。會議將僅有少數官員在場。

0600：中國外長王毅4月22日稱，中方期待會議能為緬甸局勢緩和降溫發揮建設性作用，對外釋放積極訊息，實現三個「有利於」，包括利於推動緬甸國內政治和解、體現東盟建設性作用、避免域外的不當介入。他稱中方將同東盟保持密切溝通，並繼續以自己的方式做各方工作。