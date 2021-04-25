韓國再爆「女版N號房」　逾千男性遭誘拍不雅片做相同獵奇姿勢

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韓國總統府青瓦台國民請願版23日一位民眾發文投訴，要求針對「第2個N號房事件」進行徹查，其中提到目前已有超過1000名男性被誘拍裸體不雅影片，令人震驚的是，這些受害男性幾乎都以相同的特定姿勢、身體部位出現於影片中，部分韓媒與韓國論壇更直接將其稱作「女版N號房」事件。

根據韓國《中央日報》23日報道，青瓦台國民請願版中23日一名韓國民眾以發文請願，要求針對非法拍攝、散佈裸體影像的「第2宗N號房事件」進行徹底調查與處罰，並公開相關人員身份。請願人表示，儘管N號房事件發生後已經修法，但最近卻仍發生了超過1000名男性拍攝的不雅片，以及其職業與姓名全都被散播到網絡上的案件，甚至流向海外成人網站或在網絡社群中販售，是極其惡劣的犯罪。

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韓媒MBC報道透露，至少有1257部影片在海外色情網站與Twitter等社交網絡中販售，大多數受害男性都是在視像通話期間，被錄下了自慰等性方面行為的影片，而且加害人會要求他們做出獵奇的特定姿勢或動作，因此很可能是同一人或同一組織所為。媒體取得的部分片段顯示，受害人長相清楚被拍下，包含穿着學生制服的未成年少年、身穿軍裝的軍人、公務員、芭蕾舞者等，且光是檔案名稱寫有真實姓名的案例就多達30件。

據報道，匿名的受害男性A某表示，自己在社交配對APP上認識一名女性，她在視像通話時誘導A某進行淫亂性行為，例如，採取特定姿勢、給她看某個部位或要求他坐着上小便等。A某懷疑自己可能遭到詐騙，連上海外色情網站後果然發現，其他的多名受害男性也在影片中做出這些相同行為。

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報道稱，請願文23日上傳還不到半天時間，就有超過7000人以上聯署，至本篇截稿為止聯署人數已增至6.1萬人。部份韓媒以「女版N號房」來稱呼這事件，韓國dogdrip.net、Nate、Fmkorea等多個網絡論壇的網友也紛紛發文，以「女版N號房」展開激烈討論。首爾江西區警察署23日宣布，已經收到受害者投訴，並對此展開調查。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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