新冠肺炎｜印度確診創世界紀錄　其他國家疫情現況又如何？

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-25 16:06

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）單日新增確診病例數目連續3天創全球最高紀錄，日本4個都府縣則因應病例激增頒布緊急事態宣言。除亞洲外，美洲和歐洲某些國家的疫情亦相當嚴峻。

亞洲

日本連續第4天超過5,000人確診。東京24日新增876宗確診病例，創1月28日以來最高紀錄；大阪連續5天新增逾千人受感染，當天再多1,067人受感染。政府決定對疫情嚴峻的東京、京都、大阪及兵庫4個都府縣發布緊急事態宣言，生效日期為25日至5月11日。

↓想知道日本民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 2 + 2 + 2

全球新增確診病例數4月24日新增849,130宗，當中逾4成、346,786宗來自印度。當地22日突破全球單日新增確診人數最高紀錄後，這一數字連續3天再創新高。24日的新增死亡人數亦是爆發疫情以來最高。有人說，首都新德里（New Delhi）平均每4分鐘就有一人死於新冠肺炎。

↓想知道印度民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

印度的累計確診和死亡病例數3月超越巴西，成為全球疫情第2嚴峻的國家，醫院亦爆「缺氧危機」。

美洲

巴西的疫情嚴峻程度不比印度好多少，衞生部24日指，4月還沒結束，就成為疫情爆發以來死亡人數最多的月份，迄今累計67,977人逝世，超過3月的66,573人。

巴西24日有71,137人確診，3,076人不治，過去7天平均每天有2,545人病故。而過去2周的單日新增病例平均超過6萬人。

↓想知道巴西民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 2 + 2 + 2

美國仍是全球最多確診及死亡個案的國家，但新增確診和死亡病例數自1月下旬以來已大幅下降。

華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）23日指，模型預測境內新冠患者死亡人數將於未來幾個月持續下滑，但若疫苗猶豫（vaccine hesitancy）情況上升，局勢有可能會變。

↓想知道美國民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

美國有線新聞網絡（CNN）同日報道，約翰斯・霍普金斯大學（JHU）資料顯示，美國上周平均單日704人死於新冠，遠低於1月和2月部分時間的3,000人。IHME模型預測，這個平均數字在6月1日將降至425左右，8月1日時剩105。

歐洲

德國24日爆發遊行，抗議政府收緊防疫措施。儘管已實施封鎖措施，但羅伯特·科赫研究所（RKI）數據顯示，德國23日仍再多27,543宗確診，較一周前增加1,700宗。德國15日新增29,426宗確診個案，創1月8日以來新高。當地確診病例約85％與英國變種病毒相關。

德國新冠肺炎疫情：圖為德國民眾4月24日在法蘭克福示威，抗議防疫封鎖措施。（AP）

↓想知道德國民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

法國死亡病例15日突破10萬宗，不過如今有所緩和。法國媒體21日引述政府官員稱，由於單日新增確診病例將很快開始下降，法國計劃5月2日取消旅遊限制和放寬全國宵禁令，但會實施針對印度的入境限制，以防變種病毒在境內傳播。總理卡斯泰（Jean Castex）24日稱，5月中起將謹慎而進取地重開經濟。

法國24日新增32,633人確診，217人死亡。

意大利是歐洲疫情第二嚴重的國家。由於當地疫情有所緩和，政府自4月26日起放寬防疫措施。