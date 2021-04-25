印尼失蹤潛艇「南伽拉」號被發現　53名船員全部殉職

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載有53人的「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）潛艇在峇里海（Bali Sea）失蹤3天後，搜救隊伍24日找到相信是屬於它的殘骸。4月25日它的殘骸終於被發現，艦內53人已確認死亡。

國民軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）25日稱搜索隊尋到21日失蹤的「南伽拉」號，證實53名船員已罹難。

印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）稱，找到的潛艇殘骸，船身斷成3截。

總統佐科維多多（Joko Widodo）25日也證實它已沉沒，軍方已將潛艇的狀態，由「失去聯絡」改成「沉沒」。他說全國都會事件感到悲傷，並稱53人都是捍衛國家主權的愛國者。

印尼海軍潛艇「南伽拉」號（KRI Nanggala, 402）4月21日在峇里海域參與訓練期間下落不明。圖為該潛艇在2012年2月6日抵達泗水。（Reuters）

↓印尼24日開記者會展示相信是屬於潛艇的殘骸

尤多23日稱，救援人員發現數件物品，包括魚雷矯直裝置（torpedo straightener）的部份，一個相信用來給潛望鏡加上油脂的油脂瓶，還有相信來自潛艇的祈禱地毯。

印尼海軍載有53人的「南伽拉」號4月21日與外界失去聯絡。尤多22日稱，潛艇氧氣供應只夠維持至24日凌晨3時左右

圖為4月21日，前來協助尋找「南伽拉」號潛艇的新加坡救援船MV Swift Rescue。圖中它停泊在新加坡，船員在登船，準備往印尼救援。（Reuters）

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