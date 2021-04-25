新冠肺炎丨泰國疫情再度升溫　單日死亡個案連續2天創新高

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-25 23:07

泰國過去一年曾成功令新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情受控，惟高傳染性的變種病毒株B.1.1.7，已成這第三波疫情的元兇。泰國死亡個案4月25日新增11宗，是連續第2天創單日新高。

泰國確診個案25日新增2,438宗，累計增至55,460宗。曼谷的新增個案最多，有1,078宗。

死亡個案25日新增11宗，累計增至140宗。這是泰國單日死亡個案連續第2天打破最高紀錄。泰國24日新增8宗死亡個案。

泰國新冠肺炎疫情：圖為4月24日泰國曼谷一名新冠肺炎病逝者的葬禮在寺廟內舉行，工作人員抬着棺木前行。（AP）

路透社4月25日報道，雖然泰國2020年成功控制疫情，但高傳染性的變種病毒株B.1.1.7，導致全國在25天內，新增逾2.4萬宗確診個案以及46宗死亡個案。

衞生部稱，所有抵泰人士的隔離期由10天延長至14天，直至情況改善為止。其他在周末公布的措施，包括曼谷的公園、健身室、戲院及幼兒日托中心關閉，由4月26日至5月9日為止。曼谷亦發布新命令，在公眾場所不戴口罩者，可被罰款2萬泰銖（約4,941港元）。

泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）稱各府首長如需阻止病毒傳播，可下令關閉公共場所以及實行宵禁。