整容大國韓國被揭用「幽靈醫生」　無證員工動刀變醫療事故處罰輕

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-28 15:59

被稱為整形（整容）大國的韓國，是許多愛美人士嚮往的聖地，市場規模，已經超過港幣830億，但在漂亮數據背後，一直以來都暗藏令人震驚的「幽靈醫生」亂象。一名24歲男子，整形手術到一半，動刀的醫生臨時換成剛畢業沒有執照的員工，最後男子失血過多死亡。這樣的現象，連韓國醫生都跳出來說是非常普遍。

頂着大太陽，韓國婦人在戶外拿着抗議看板，要為死去的孩子討公道。他向大陸媒體控訴，24歲的兒子權大熙，在接受俗稱「瘦臉整形」的下頜（格）角手術時，被「幽靈醫生」害死了。

韓國醫療糾紛受害人家屬指：「我分析監視器畫面發現，手術室裏發生了難以想像的事情，他們為了給其他兩名患者同時做手術，把我孩子丟在了手術台。」

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婦人說，從監視器畫面知道，執行兒子手術的人，並不是全程都由醫院承諾的院長動刀，而是刀開一半，換成剛剛畢業、沒有整型外科手術執照的員工。手術過程中，權大熙失血量達3500毫升，相當於一名45公斤女性的全部血量，手術當下，醫護人員總共拖了13次血淋淋的地板，但就是沒人幫權大熙輸血。

韓國醫療糾紛受害人家屬稱：「韓國的情況是，就算這樣，因醫生致死也都會被視為醫療事故處理，處罰力度很小。」

不滿韓國官方最初只做出醫療疏失的判決，還縱容醫院繼續營業，權大熙家人從2016年事發以來，持續上訴到這禮拜，韓國法院將做出最新判決，決定開刀醫生是否涉及「過失殺人」權大熙。根據陸媒調查，2000年到2019年在韓國整型死亡的500名患者中，有4到6成都和幽靈醫生有關。

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韓國整形外科醫生金善雄指：「我從2014年到現在，一直在向社會傳遞真相，雖然說起來很丟臉，但韓國已經成為將幽靈手術商業化的國家了。」

韓國光在首爾，就有561家整形醫院，市場規模超過港幣830億，其中很大一部分客源，就是來自大陸。隨着韓國整形醫療糾紛案件逐年攀升，大陸央視特地追蹤這宗震驚韓國社會的醫美糾紛，揭發亂象。

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