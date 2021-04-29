一分鐘看世界｜拜登執政百天、印度確診人數恐破億、監管大型科企

今天是4月29日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
拜登上任百天
美國總統拜登（Joe Biden）上任即將滿一百天。他除了繼續堅持多種族內閣外，亦準備公布針對稅收的新措施，包括向極高收入人士加稅。另外他4月初宣布收緊槍械管制前，全國首季的槍枝銷量卻創下十多年來新高。
拜登上台後，所屬的民主黨控制參眾兩院。不過最近的人口普查結果顯示，德州、佛羅里達等州份將獲分配更多的眾議院議席，或影響明年舉行的中期選舉形勢……（點擊了解更多）
美國白宮國家經濟委員會主席迪斯證實美國總統拜登提高資本利得稅的政策，料針對年收入100 萬美元以上者。圖為美國一批男子在聖地牙哥一個沙灘舉行婚前派對。他們當中很多人已注射疫苗。（AP）
印度確診人數恐破億
印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續燃燒，總死亡人數突破20萬人，不少富豪趁其他國家對印度封關前租用私人飛機出國。世衛專家估計，全國感染人數可能多達5億，而且指當地防疫措施鬆懈等因素導致疫情大爆發，其變種病情株更在全球多國擴散。
多國已經向印度伸出援手，英國亦向當地提供呼吸機等設備，惟疫苗供應就無能為力。而這場疫情亦重創印度的大國夢……（點擊了解更多）
印度新冠肺炎疫情：圖為4月24日，新德里一名新冠肺炎病人在車上接受供氧。（AP）
全球多地監管大型科企
大型科技公司壟斷市場成為各國關注議題，澳洲政府考慮立法監管Google和蘋果應用程式商店。俄羅斯則指蘋果濫用市場主導地位，因此向公司開出一張9億盧布罰單。歐盟就表示準備向蘋果採取法律行動……（點擊了解更多）
圖為2018年9月，俄羅斯莫斯科一間蘋果的體驗店。（Reuters）
歐洲、美國與中國關係
中國議題是歐美國家其中一個關注重點，美國參議員原定討論應對來自中國日益增長的競爭的《無盡前沿法案》（Endless Frontier），但他們決定延期辯論以爭取達成共識。國務卿布林肯（Antony Blinken）與非洲青年網上對話時，呼籲非洲國家「掙大眼睛」，提防取得中國的貸款後卻導致負債累累。歐盟則計劃推出措施，防範中國的經濟威脅……（點擊了解更多）
圖為4月27日歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾歐洲議會，出席一場有關歐英貿易協議的辯論。（AP）
登月任務太空人病逝
美國阿波羅11號登月任務太空人柯林斯（Michael Collins）因為癌症逝世，終年90歲。1969年，岩士唐（Neil Armstrong）以及奧爾德林（Buzz Aldrin）登陸月球表面，當時負責留守指令艙的正是柯林斯……（點擊了解更多）
編輯精選
【德州科創時代・上】蘋果Tesla紛進駐 奧斯汀打造新科網神話 ?
火星探索︱Elon Musk指非富人逃生艙 第一批或無法活着返回地球
必看話題文章
意大利美酒之城拍賣900棟房屋 最低1歐元可入住文藝復興時期建築
整容大國韓國被揭用「幽靈醫生」 無證員工動刀變醫療事故處罰輕
日本77歲風流富豪娶AV女優須藤早貴 婚後不久暴斃 妻涉謀殺被捕
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。